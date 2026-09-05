Lange rij voor gratis kledingwinkel: 'Mensen zijn toe aan deze verandering'

Wie zaterdag door het centrum van Tilburg liep, kon er niet omheen: een lange rij op de Frederikstraat voor een winkel waar geen cent hoeft te worden afgerekend. Bij Free Fashion mogen bezoekers drie gratis kledingstukken uitzoeken. "Mensen gaan de kleding echt herwaarderen als het zo in het rek hangt", vertelt initiatiefneemster Dieuwertje Vorstenbosch.

De binnenstad is voor Vorstenbosch geen onbekend terrein. De Tilburgse opende al twee keer eerder een pop-upwinkel met gratis kleding in het centrum. Het concept blijft in de kern elke keer hetzelfde. Wel past ze hier en daar wat aan. Dit keer is het assortiment in de winkel uitgebreid met een heuse sportafdeling. Tussen de kledingrekken hangen wielrenshirts, trainingsbroeken en andere sportkleding. Ook zijn er tennisrackets, voetbalhandschoenen, gewichtjes en ballen verkrijgbaar. Eendaagse evenementen

"Veel van die spullen zijn gemaakt voor eendaagse evenementen", vertelt Vorstenbosch. "Daar wordt vaak te veel voor geproduceerd en dan blijven dan dingen van over. Eigenlijk is het van de zotte dat we kleding laten maken voor een evenement met een logo en datum erop, om het daarna nooit meer aan te trekken."

Volgens de Tilburgse draait het in de winkel om meer dan alleen kleding weggeven. "We delen gratis kleding uit om te laten zien dat de kleding die wij normaal gesproken weggooien of als afval zien, helemaal niet waardeloos is." Om die reden wordt alle kleding ook netjes opgehangen of tentoongesteld alsof het nieuw is. "Je ziet dat mensen dan anders naar de kleding gaan kijken en het gaan herwaarderen." En dat blijkt hard nodig. "Gemiddeld dragen we een kledingstuk maar zeven keer. Ik heb liever dat we dat veranderen naar 14, 21 of 28 keer. Zodat we minder weggooien en meer gaan hergebruiken."

De gratis kleding valt in de smaak (foto: Floortje Steigenga).

