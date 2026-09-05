PSV weet weer wat winnen is in Amsterdam: Geertruida direct belangrijk

PSV weet weer wat winnen is in de Johan Cruijff ArenA. Na jaren zonder overwinning in Amsterdam heeft de landskampioen nu wel de drie punten te pakken. Lutsharel Geertruida scoorde direct een prachtige goal bij zijn basisdebuut. Na een flink opstootje wist PSV de eindstand op 1-3 te zetten.

PSV-trainer Peter Bosz had in Amsterdam een plekje achterin ingeruimd voor Geertruida. De Oranje-international wordt gehuurd van RB Leipzig en mocht het voor het eerst vanaf de start laten zien. Dit ging ten koste van Ryan Flamingo. Pepi herhaalt kunstje

De laatste keer in de Johan Cruijff ArenA kwam PSV binnen de minuut al op voorsprong. Pepi maakte toen, op 2 mei, de 0-1. Destijds eindigde de wedstrijd in 2-2. En de start van deze wedstrijd leek daar verdacht veel op. Een voorzet van Ivan Perisic werd in minuut 4 in de zestien van Ajax terug gekopt door Ruben van Bommel. De bal viel voor de voeten van, ja wederom, Ricardo Pepi. Hij tikte binnen en PSV kwam weer op een vroege voorsprong. In de vorige editie maakte Ajax ook snel gelijk, en ook nu waren het de Amsterdammers met de grotere kansen na de openingstreffer.

Twintig minuten na de 0-1 kwam Ajax via Davy Klaassen bij PSV voor de goal. Noah Fernandez zette hem goed van de bal met een sliding, maar de bal kwam in de voeten van spits Tolu Arokodare. De sterke Nigeriaan zette Mauro Júnior kinderlijk eenvoudig weg en verschalkte Matej Kovar: 1-1. Geertruida meteen belangrijk

Ajax zette aan, maar er leek met een gelijke stand gerust te gaan worden. In de blessuretijd kreeg PSV nog een corner. Deze werd aanvankelijk weggekopt, maar uiteindelijk door Armando Obispo naar de basisdebutant Geertruida gekopt. De 26-jarige nam de bal op de volley en die plofte de kruising in. Hij vierde zijn goal met het bijbehorende dansje van zijn nieuwe nummer ‘LIT’, waar Bosz ook fan van is. En dus ging PSV met een 1-2 voorsprong aan de thee. Een spectaculaire eerste helft, waar in de start van de tweede helft weinig van terug te zien was. Fernandez bleef achter in de kleedkamer. Hij was in de eerste helft tegen een gele kaart aangelopen. Paul Wanner was zijn vervanger. Vlam in de pan

Toch nog enig spektakel tien minuten voor tijd. Van Bommel komt veel te laat in bij zijn tegenstander en daarna sloeg de vlam in de pan. Spelers van de bank renden het veld in om Van Bommel aan te vliegen, maar Ajax-aanvoerder Youri Baas had hem als eerste te pakken. Scheidsrechter Sander van Eijk deelde vier gele kaarten uit, waarvan een aantal op de bank. De rust was teruggekeerd, maar toen vlogen Steven Berghuis en Geertruida elkaar nog aan langs het veld. Bosz kwam tussen beiden en sprak zijn speler stevig aan. Want PSV is beter in voetballen dan in matten. En dat liet de landskampioen zien in de blessuretijd, waarin invaller Esmir Bajraktarevic de beslissende 1-3 maakte met een lage schuiver. Het was lang geleden dat PSV won in de Johan Cruijff ArenA. De laatste keer dat de Eindhovenaren in Amsterdam wonnen was op 6 november 2022. Dankzij deze driepunter staat PSV tijdelijk bovenaan, maar kan het nog ingehaald wonnen door AZ, mits de Alkmaarders zondag winnen van sc Heerenveen.