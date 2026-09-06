Ontsnapte serval gespot bij de buren, eigenaar probeert Django te vangen

De ontsnapte serval Django is zondagochtend gesignaleerd bij de buren. Dat laat de eigenaar van Django weten aan Omroep Brabant. Hij probeert het dier te vangen, maar was daar rond half tien zondagochtend nog niet in geslaagd.

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Django ontsnapte zaterdagochtend uit zijn verblijf in de Koestraat in Tilburg. De verwachting was al dat het dier zich sindsdien schuil hield in een van de achtertuinen in de buurt.