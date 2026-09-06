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Ontsnapte serval gespot bij de buren, eigenaar probeert Django te vangen
Vandaag om 09:40 • Aangepast vandaag om 09:56
De ontsnapte serval Django is zondagochtend gesignaleerd bij de buren. Dat laat de eigenaar van Django weten aan Omroep Brabant. Hij probeert het dier te vangen, maar was daar rond half tien zondagochtend nog niet in geslaagd.
Django ontsnapte zaterdagochtend uit zijn verblijf in de Koestraat in Tilburg. De verwachting was al dat het dier zich sindsdien schuil hield in een van de achtertuinen in de buurt.
Django heeft sinds hij ontsnapte in elk geval twee slachtoffers gemaakt: twee kippen in de buurt overleefden een confrontatie met de serval niet.
Het is niet voor het eerst dat Django de benen neemt. Het beest ontsnapte mei vorig jaar ook al en zorgde voor opschudding in de buurt door urenlang door tuinen en over daken te struinen.
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