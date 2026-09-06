Jeffrey Herlings is voor de zesde keer wereldkampioen

Voor Jeffrey Herlings is het een droom die uitkomt. De 31-jarige motorcrosser uit Oploo is in Turkije voor de zesde keer wereldkampioen geworden. Al in de eerste manche had hij genoeg punten verdiend voor het wereldkampioenschap, waardoor de tweede manche van later vanmiddag er niet meer toe doet.

Lav Lukač Geschreven door

De motocrosser is vandaag in Turkije voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. Eerder lukte de 31-jarige Brabander dat in 2018 en 2021. Daarnaast behaalde hij in zijn carrière ook drie keer de wereldtitel in de MX2, een niveau lager dan de MXGP. Zijn enige opdracht was om vóór zijn grote concurrent Romain Febvre te eindigen. Dat bleek geen moeilijke opgave voor Herlings. Hij kwam met overmacht als winnaar over de streep, Febvre finishte als derde met een achterstand van ruim achttien seconden. Het verschil tussen beiden is nu 151 punten, na de eerste manche zijn er nog maar 145 punten te bemachtigen dit seizoen.