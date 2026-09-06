Jeffrey Herlings pakt voor de zesde keer de wereldtitel

Voor Jeffrey Herlings is het een droom die uitkomt. De 31-jarige motorcrosser uit Oploo is in Turkije voor de zesde keer wereldkampioen geworden.

Motocrosser Jeffrey Herlings is vandaag in Turkije voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. Eerder lukte de 31-jarige Brabander dat in 2018 en 2021. Daarnaast behaalde hij in zijn carrière ook drie keer de wereldtitel in de MX2, een niveau lager dan de MXGP.

Al in de eerste manche had hij genoeg punten verdiend voor het wereldkampioenschap, waardoor de tweede manche van later vanmiddag er niet meer toe doet.

Zijn enige opdracht was om vóór zijn grote concurrent Romain Febvre te eindigen. Dat bleek geen moeilijke opgave voor Herlings. Hij kwam met overmacht als winnaars over de streep, Febvre finishte als derde met een achterstand van ruim achttien seconden.

17 Jaar

Herlings was 17 jaar toen hij in 2012 zijn eerste wereldtitel van drie in de lichtere MX2 pakte en is net 32 jaar als het hem voor de derde keer lukt in de MXGP.

Langs de kant zondag staat zijn trotse vader Peter. Hij zette zijn zoon al op zijn vierde op een crossmotor met zijwieltjes. En terwijl de andere kinderen hun rondjes reden op de Nederlandse zandgronden, nam hij Jeffrey van jongs af aan mee naar het buitenland om aan hardere circuits te wennen.

Herlings stapte begin van dit seizoen na vele jaren over van KTM naar Honda: een nieuw team en een nieuwe motor. "Ik had misschien wel verwacht dat hij een jaar nodig zou hebben om te winnen. Het is veel sneller gegaan dan verwacht, hij is erin geslaagd om me te verrassen", zei zijn vader Peter, zelf een verdienstelijk motocrosser op internationaal niveau, vrijdag tegen Omroep Brabant.