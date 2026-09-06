Tussen de blikjes in het water vist duiker Caithlin's werkende telefoon op

Paniek bij de Bredase Caithlin toen ze tijdens het skeeleren haar telefoon in het water zag verdwijnen. Duiker Jochem Lub van Recovery Divers werd gebeld na een hulpvraag aan Chatgpt door Caithlin's moeder. "Het was even zoeken tussen de blikjes, maar na een kwartier had ik de telefoon te pakken", zegt duiker Jochem.

Grote opluchting bij Caithlin natuurlijk, want in haar hoesje zat ook nog haar ID. Voor duiker Jochem (46) is het vrijwel dagelijkse praktijk. "In de zomer krijgen we 15 tot 20 oproepen voor verdwenen spullen in het water. Omdat het zicht vaak slecht is onder water, gebruik ik een metaaldetector. Vaak heb ik dan na 3 minuten 'beet'."

In Breda was het even lastig door de vele blikjes en de aangewezen plek klopte niet helemaal. Dat de telefoon nog werkte, verbaast Jochem niet. "De meeste telefoons zijn tegenwoordig aardig bestand tegen water. Laatst dook ik er nog eentje op die al meer dan een jaar onder water lag. Die werkte ook nog."

Recovery Divers kunnen 24 uur per dag worden gebeld. "Ik doe dit niet alleen", zegt Jochem die in het dagelijks leven beroepsduiker is. In totaal zijn er twaalf vrijwillige duikers betrokken bij Recovery Divers. "We zijn allemaal beroepsduikers die gewoon allemaal liever onder water zijn dan erboven."

Tot zes jaar geleden was duiken slechts een hobby voor Jochem. Hij werkte als accountmanager en droomde van een beroepsopleiding duiken. "De opleiding duurt maar acht weken, maar kost 40.000 euro en daar komt dan nog van alles bij als strenge medische keuringen en duikspullen. Maar ik ben blij dat ik die stap gewaagd heb en verdien dit relatief eenvoudig terug met het controleren van kades, boten en andere zaken die zich onder water afspelen. "

Hoewel de duikers werken op vrijwillige basis, kost het de aanvrager wel geld. "In het geval van Caithlin heeft het haar 250 euro gekost", vertelt Jochem. "Dat zijn reiskosten en onderhoudskosten van het pak en apparatuur. Maar een nieuwe telefoon en nieuw ID kosten samen het veelvuldige hiervan."