Serval Django gevangen in tuin van Gemma: ‘Hij rook al maanden mijn kippen’

De ontsnapte serval Django is gevangen in de tuin van buurvrouw Gemma. Zaterdag wist de katachtige te ontsnappen bij zijn baasje Achraf. Met wat geroep en kippenhartjes is Django zondagochtend gevangen. “Ik wist wel dat ie terug zou komen, ik ken mijn beestje namelijk het beste. Je moet gewoon geduld hebben.”

Gewoon roepen Toch heeft Django tijdens zijn ontsnapping twee kippen gedood bij buurvrouw Gemma. “Wij eten ook kipjes als we honger hebben”, zegt het baasje. Gemma vindt het ‘jammer’, maar niet heel erg. “De natuur doet zijn werk. Hij ruikt gewoon al maanden mijn kippen en daar is ie op afgekomen.”

In een enorme kooi in een achtertuin aan de Koestraat in Tilburg ligt Django zondagmiddag alsof er niks is gebeurd. Hij blaast als hij de verslaggever ziet. “Hij is niet agressief”, zegt Achraf. “Hij doet niemand kwaad.”

Een dag na de rooftocht van Django ligt de tuin van Gemma nog vol kippenveren en een kippenhartje. “We hebben de serval met de gedode kippen weer gevangen”, verklaart ze. Achraf: “Ik zeg ‘kom Django’ en toen is hij zelf zijn bench weer ingekropen.”

Volgens Achraf kon Django ontsnappen door een kleine opening in het gaas van zijn kooi. “Dat is na zeven jaar wat gaan roesten en zo is hij eruit kunnen kruipen.” Dat zorgde zaterdag en zondag voor een flinke zoekactie. Maar de angst bij de buurtbewoners viel mee, zeggen Gemma en Achraf. “Django doet in principe niemand kwaad, maar het was wel even spannend hier in de buurt.”

Eigenlijk twee servals

Met een extra stuk gaas hoopt het baasje van Django dat zijn serval nu niet meer kan ontsnappen. “Hij komt nu niet meer los, ik ga binnenkort een nieuw dubbel hek plaatsen.”

Zeven jaar geleden heeft Achraf de serval gekocht nadat hij de katachtige op tv zag. “Ik wilde er ook zo een hebben.” Ondertussen mogen servals niet meer als huisdier gehouden worden. Maar als je het dier al voor de nieuwe wetgeving had, mag je ‘m houden. “Ik had er eigenlijk twee, Lina en Django. Maar ik heb er eentje weg moeten doen, omdat er anders kittens komen.”

Django heeft niks overgehouden aan zijn avontuur. “Kijk, nu voelt hij zich weer op z’n gemak. Hij heeft weer lekker gegeten en gedronken.” En Gemma… die kan er wel mee lachen. “Erg hé. Ik vind het wel jammer van mijn kippen, het waren echt zulke leuke beestjes. Maar het scheelt een hoop gedoe en kippenstront opruimen.”