Ivo rijdt ruim twee uur voor de corso: 'Hier moet je zijn!'

Er zijn heel wat mensen aan het genieten bij de 90e editie van de Bloemencorso in Zundert. Bij slechts enkelen van hen is de passie zo groot dat ze er twee uur met de auto voor afleggen: Ivo Klein Holkenborg hoort vast en zeker wel bij die kleine groep. De fanatiekeling komt samen met zijn zoon van 12 en een vriendje naar onze provincie, naar de bloemencorso. "De Champions League", zeggen Ivo en zijn aanhang altijd.

"We hebben een mooi plekje op de hoofdtribune weten te bemachtigen. Dit is wel het corso-walhalla van Nederland. De Champions League, zeggen wij altijd", benadrukt Ivo die inmiddels zijn 20e editie van de bloemencorso in Zundert kan afstrepen.

We reizen vaak de zaterdag voor de corso van Lichtenvoorde naar Zundert", zegt Ivo. Eén jaar blijft hem erg bij: "Het jaar dat Gekkengoud de winnende praalwagen had was echt een kippenvel momentje", refereert hij aan de winnende wagen van buurtschap Laer-Akkermolen tijdens het Bloemencorso Zundert in 2013. Maar ook de vorige editie staat in zijn geheugen gegrift, met de winnaar Feniks toen alle figuranten ineens zichtbaar werden.

"Hier zijn de ontwerpen uniek en gedurfd. Ik help ook mee in mijn eigen dorp, dat is volgende week. Maar ik kom hier altijd helpen en stiekem ook een beetje afkijken", zegt hij glimlachend.

Bij zijn 12-jarige zoon is het bouwen van de wagens er met de paplepel ingegoten. "We gaan hier vandaag een beetje afkijken hoe ze het doen. Maar ook zeker genieten", zegt hij. "Ik ga letten op de grote wagens waar Zundert om bekend staat", zegt een vriendje van zijn zoon. "Wij hebben zelf in Lichtenvoorde geen figuratie. Ik wil hier dus juist letten op de details."

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