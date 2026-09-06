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Man op scootmobiel gewond nadat hij stoeprand raakt en kantelt

Vandaag om 13:56 • Aangepast vandaag om 14:30
Man met scootmobiel gewond na raken stoeprand (foto:Persbureau Heitink).
Man met scootmobiel gewond na raken stoeprand (foto:Persbureau Heitink).

Een man op leeftijd is zondagmiddag gewond geraakt nadat hij met zijn scootmobiel tegen de stoeprand reed en omviel. Dit gebeurde op de rotonde aan de Violierstraat in Uden. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en met een fikse hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

Omstanders verleenden eerste hulp tot hulpdiensten arriveerden. De politie heeft bemiddeld bij deze aanrijding. Er zijn op deze rotonde meerdere ongevallen gebeurd sinds het verkeersplein is vernieuwd. 

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