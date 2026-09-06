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18 Vaten met chemisch afval gedumpt in buitengebied Baarle-Nassau
Vandaag om 14:07 • Aangepast vandaag om 14:26
In het buitengebied van Baarle-Nassau zijn aan de Ghil achttien vaten met chemisch afval gedumpt. De brandweer heeft de vaten rechtgezet en metingen verricht. Een aantal vaten is leeggelopen.
In de vaten zit chemisch afval, mogelijk drugsafval. De brandweer heeft de omgeving afgezet en een gespecialiseerd bedrijf komt de vaten ophalen. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst.
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