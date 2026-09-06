Navigatie overslaan
Ontdek

18 Vaten met chemisch afval gedumpt in buitengebied Baarle-Nassau

Vandaag om 14:07 • Aangepast vandaag om 14:26
18 vaten chemisch afval gedumpt in buitgebied Baarle-Nassau (foto: Persbureau Heitink/Jeroen Stuve).
18 vaten chemisch afval gedumpt in buitgebied Baarle-Nassau (foto: Persbureau Heitink/Jeroen Stuve).

In het buitengebied van Baarle-Nassau zijn aan de Ghil achttien vaten met chemisch afval gedumpt. De brandweer heeft de vaten rechtgezet en metingen verricht. Een aantal vaten is leeggelopen. 

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

In de vaten zit chemisch afval, mogelijk drugsafval. De brandweer heeft de omgeving afgezet en een gespecialiseerd bedrijf komt de vaten ophalen. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.