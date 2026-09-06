Zo trekken de praalwagens door de straten tijdens bloemencorso Zundert

Twintig met dahlia's beklede praalwagens dingen zondagmiddag mee naar de winst van het bloemencorso in Zundert. Dit is hoe dat eruitziet.

De eer van de eerste corsowagen is dit jaar aan buurtschap Veldstraat, dat in het jubileumjaar van het Bloemencorso zelf ook een mijlpaal viert: de buurtschap bestaat 80 jaar. Met Sakura opent Veldstraat de optocht. Op de wagen verschijnt een vrouw, opgebouwd uit Japanse kersenbloesem, terwijl zachte Japanse klanken over het parcours klinken. Het publiek langs de route beloont de indrukwekkende opening met een warm applaus.

Sakura (foto: Marcel van Dorst / EYE4IMAGES).

De tweede corsowagen: Lights, Camera, Action! is inmiddels verschenen. Buurtschap ’t Kapelleke kiest voor een spectaculaire presentatie met een knipoog naar de filmwereld. Op de wagen lijkt een complete filmproductie tot leven te komen, terwijl figuranten druk in de weer zijn om alles in goede banen te leiden. De vraag is: staat iedereen op tijd op zijn plek voor de grote scène?

Buurtschap 'T Kapelleke met Lights, Camera, Action!. (MARCEL VAN DORST / EYE4IMAGES).

Wagen nummer drie is Ontkerkelijk van buurtschap Tiggelaar, de winnaar van vorig jaar. De creatie verbeeldt de ontkerkelijking van kleine gemeenschappen. Langs het parcours kijkt ook Guusje trots toe hoe de wagen van haar buurtschap voorbijtrekt. Kan Tiggelaar na de overwinning van vorig jaar opnieuw indruk maken op jury en publiek?

Buurtschap Tiggelaar met Ontkerkelijk. (MARCEL VAN DORST / EYE4IMAGES).

Buurtschap Markt – Taki No Yama. Een typisch Japans landschap in de herfst. Met ruim 4000 liter aan kleine watervalletjes, pittoreske bruggetjes en tempeltjes.

Buurtschap Markt met Taki No Yama. (foto: Marcel van Dorst / EYE4IMAGES).

Buurtschap Wernhout trekt de route op met Mascherata, Italiaans voor maskerade. Centraal staat een grote Harlekijn, omringd door talloze maskers en verschillende karakters. Tussen de maskers brengen figuranten de wagen tot leven. Gaandeweg worden zij als het ware ontmaskerd, passend bij het thema van de creatie. De sfeervolle muziek maakt de Italiaanse maskerade compleet.

Mascherata (foto: Floortje Steigenga).

Bekijk hier de video van de eerste vijf wagens die door Zundert trekken:

Buurtschap Poteind mag als zesde de straten betreden met de wagen: Kèrel & Co helpen. Een verhuizing in een statig landhuis lijkt een simpele klus, maar niet als Kèrel & Co langskomt. Rond de wagen proberen vijftien figuranten de enorme meubels naar binnen te krijgen, al gaat dat bepaald niet soepel. Een omvallende ladder, een zwierende verhuizer en spullen die alle kanten op vliegen zorgen voor een flinke dosis chaos. Net als bij Buurman & Buurman gaat alles mis wat maar mis kan gaan. Aan het einde ligt de boel in puin, waarna het hele tafereel simpelweg weer van voren af aan begint.

Buurtschap Poteind met Kerel & Co helpen verhuizen. (foto: MARCEL VAN DORST / EYE4IMAGES).

Buurtschap De Lent komt voorbij met B4: RAAK!, een creatieve knipoog naar het bekende spel Zeeslag. Op de wagen vormen witte pionnen de zee, terwijl rode pionnen de treffers verbeelden. Aan beweging geen gebrek. Bij een voltreffer stijgt rook op en een van de boten lijkt met groot geweld uit elkaar te breken. De muziek volgt het thema met een afwisseling van 'raak' en 'plons', waardoor de strijd op zee extra tot leven komt.

Buurtschap De Lent met B4: RAAK! (foto: MARCEL VAN DORST / EYE4IMAGES).

Wagen nummer 8 is Zeespiegel van buurtschap Stuivezand. Hier staat de stijgende zeespiegel centraal. Langs de kustlijn lijken rode pionnen, die mensen voorstellen, steeds verder door het water te worden omsloten. Geen grote bewegende onderdelen dit jaar, maar juist een subtiel spel van spiegeling en perspectief. Terwijl de wagen voorbijtrekt, verandert het water voortdurend van aanzicht. Met een lengte van zo'n 25 meter is het bovendien een imposante verschijning op het parcours.

Buurtschap Stuivezand met Zeespiegel. (foto: MARCEL VAN DORST / EYE4IMAGES).

Buurtschap Molenstraat maakt van de corsoroute één grote welles-nietesdiscussie. De wagen WELLES-NIETES bestaat uit twee kanten: een gele zijde met 'Welles' en een rode zijde met 'Nietes'. Niet alleen de wagen is verdeeld in twee kampen, ook het publiek doet mee. Langs de route wordt zichtbaar partij gekozen, helemaal in de geest van het ontwerp. Met zestig figuranten, van wie er 22 op de wagen staan, zorgt Molenstraat voor een van de opvallendste acts van deze middag.

Buurtschap Molenstraat - Welles Nietes (foto: MARCEL VAN DORST / EYE4IMAGES).

Bij buurtschap De Berk draait alles om de onverbiddelijke kracht van de tijd. Op de wagen staat een enorme schedel centraal, die langzaam lijkt weg te zakken terwijl de natuur haar plek inneemt. Met het indrukwekkende ontwerp, Eindtijd, verbeeldt De Berk het einde van een tijdperk. Zonder figuranten, maar met een beeld dat langs het parcours direct tot de verbeelding spreekt.

Buurtschap de Berk - Eindtijd (foto: Omroep Brabant).

Wat zien we eigenlijk? Buurtschap Schijf geeft het antwoord niet zomaar prijs met IS IT ALIVE. De mysterieuze creatie oogt als iets dat langzaam door de straat zweeft in plaats van rijdt. Is het dierlijk of juist plantaardig? Dat mag het publiek zelf invullen. Met verfijnde details, bijzondere textielvormen en subtiele beweging probeert Schijf het idee van een traditionele corsowagen los te laten. Een wagen die vooral vragen oproept en daarmee de fantasie aan het werk zet.

Buurtschap Schijf - IS IT ALIVE (foto: Omroep Brabant).

Wagen 12 van buurtschap Klein Zundert valt op door rust en eenvoud. Zielentocht hangt volledig aan een bovenconstructie en beweegt daardoor bijna zwevend over het parcours. De witte uitvoering en ingetogen muziek zorgen voor een serene sfeer. Wat de wagen precies verbeeldt, laat het buurtschap bewust in het midden. Juist dat mysterieuze karakter maakt Zielentocht tot een opvallende verschijning in de optocht.

Buurtschap Klein Zundert - Zielentocht (foto: Omroep Brabant).