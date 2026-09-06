Profronde over Brabantse wegen is enorme puzzel: 'Politie-inzet is must'

De ZLM Tour ontbrak in 2025 omdat er door de NAVO-top geen politie-inzet beschikbaar was. Deze week keerde de vijfdaagse wielerwedstrijd terug op de wielerkalender. De profs reden drie dagen door Brabant, met zondag de slotetappe in Waalwijk. Een profronde is volgens oud-prof Lars Boom heel belangrijk voor de toekomst van het wielrennen in Nederland. “Vroeger had je overal koersen, dat is nu veel minder.”

Boom was zondagmiddag door de gemeente Waalwijk uitgenodigd om de slotetappe te bekijken en te praten over zijn ervaringen als prof. De ZLM Tour noemt hij een belangrijke wedstrijd in Nederland. “Maar niet alleen door de race zelf, maar ook de activiteiten eromheen. Zoals de Dikke Banden Race, ik ben vroeger ook zo begonnen”, zegt de Vlijmenaar die tegenwoordig ploegleider is van team FDJ United-Suez. “Het liefste zou ik hebben dat de jeugd hun schermpjes wegdoen en meer buiten sporten. Maar dat gebeurt natuurlijk lang niet altijd.”

Hannah, Quirijn en Mijntje deden mee aan de Dikke Banden Race in Waalwijk (foto: Leon Voskamp).

Een probleem waar organisaties van wielerwedstrijden steeds vaker tegenaan lopen, is om genoeg jeugd te enthousiasmeren om mee te doen. Een nog grotere uitdaging is om te voldoen aan het toegenomen aantal regels op het gebied van veiligheid.

"Een grote puzzel, maar alle stukjes pasten."

“De politie-inzet wordt bepaald aan de hand van je vergunningaanvraag”, zegt organisator Martin de Kok. “Bij ons is dat een enorme uitdaging vanwege meerdere etappes in verschillende regio’s. Gelukkig heeft een overkoepelend team van de politie de kar getrokken. Het was een grote puzzel, maar alle stukjes pasten. We moeten in Nederland proberen de koersen die er zijn te behouden, die zijn uniek voor de wielersport.” Voor de editie van 2026 zocht de ZLM Tour naar vernieuwing. Zo ging het parcours zaterdag over de Vlagheideberg in Schijndel en was Waalwijk zondag gastheer van de slotetappe. De Kok: “We kijken naar zaken zoals het parcours en de veiligheid, zoals brede banen bij de finish. De Vlagheideberg werd door de jury al de Brabantse Alpe d’Huez genoemd. Volgend jaar gaan we in Brabant en Zeeland opnieuw op zoek naar nieuwe, verrassende plekken.” Voormalig profwielrenner Boom hoopt nog jaren te mogen genieten van de ZLM Tour in de twee zuidelijke provincies. Hij beseft wel dat het geen vanzelfsprekendheid is. “De politie-inzet is een must. Doe je dat niet, dan loop je het risico op grote ongevallen zoals in Duitsland en Portugal.”

Winst De ZLM Tour werd gewonnen door de Tsjech Mathias Vacek. De laatste etappe in Waalwijk ging naar de 19-jarige Brit Henry Hobbs, die de snelste was in een massasprint. Sportwethouder Miloš Bokšan van de gemeente Waalwijk noemt het een mooie dag. “We zijn een levendige gemeente met bijvoorbeeld veel (sport)evenementen. De ZLM Tour kwam op ons pad en we zijn in gesprek gegaan. We zagen het als een mooie kans om topsport naar Waalwijk te halen en dat te combineren met activiteiten voor allerlei doelgroepen."

Het peloton van de ZLM Tour door de straten van Waalwijk (foto: Leon Voskamp).



