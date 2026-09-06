Na 19 jaar weer prijs bij bloemencorso voor buurtschap: 'Geen woorden voor'

Buurtschap Stuivezand heeft voor de derde keer het Bloemencorso in Zundert gewonnen. Met de wagen Zeespiegel wist de buurtschap de meeste punten binnen te slepen. "Dit is fantastisch toch. Ik heb er geen woorden voor", zegt een van de ontwerpers.

Hij kan niet geloven welke woorden de jury door de speakers in Zundert zegt: "Jullie mogen stoppen." De ontwerpers van buurtschap Stuivezand kijken eerst wat verbaasd naar elkaar en springen dan een gat in de lucht. "We hadden zo gehoopt dat je meedoet voor iets en dan lukt het een keer." Na een omhelzing rennen de ontwerpers naar beneden om samen met de bouwers, figuranten en andere betrokkenen feest te vieren. De winst is extra bijzonder voor de buurtschap. Ze bestaan dit jaar namelijk 80 jaar. Om in dat jaar te winnen is voor veel vrijwilligers een kers op de taart.

"Dit betekent heel veel. Het betekent alles."

Een jongen is tijdens het springen zijn schoen verloren en loopt op zijn sokken te schreeuwen van blijdschap. "We hebben gewonnen. Dit betekent heel veel. Het betekent alles", zegt hij.

Bij een trotse vader rollen de tranen over de wangen. "Het is ongelofelijk, echt ongelofelijk. Ik ben kapot. Het is niet normaal. Ik kan niet meer praten." Hij vertelt hoe hij tijdens het bouwen van de wagen doorhad dat het dit jaar weleens kon gaan gebeuren. "We dachten: het zit erin, het zit erin." Een groepje meiden komt gillend naar de wagen toegerend. Ze weten niet wat hen overkomt. Een van de meiden is vandaag jarig. Ze vieren vanavond dubbel feest.

"Ik heb gisteren gezegd dat ik zou stoppen of nog vijf jaar door zou gaan bij de winst."

Voorzitter Corné Coremans weet niet wat hem overkomt. "Ik heb gisteren gezegd dat ik zou stoppen of nog vijf jaar door zou gaan bij winst." Coremans denkt voorlopig nog niet dat hij gaat stoppen. "Dit is geweldig." In 1975 en 2007 ging buurtschap Stuivezand er ook al met de eerste plaats vandoor. Dit jaar kreeg het buurtschap maar liefst 644 punten van de jury voor de Zeespiegel. Terwijl de duwers weer richting hun plaats gaan om het publiek nog een keer te laten genieten van de Zeespiegel, bedankt de voorzitter iedereen die betrokken is geweest bij het bouwen van de wagen. “We gaan er nog een heel mooi feestje van maken en we willen iedereen bedanken. Het was een mooi jaar. We hebben met zijn allen genoten en veel plezier gehad.” Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.