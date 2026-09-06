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In beeld: bezoekers genieten van bloemencorso in Zundert

Vandaag om 18:58 • Aangepast vandaag om 19:16
Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).

Het bloemencorso trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar het Brabantse Zundert. Dat was ook zondag het geval. Toen vond de negentigste editie plaats van het bloemenfestijn. Deze mensen zagen hoe twintig kleurrijke praalwagens, samen goed voor ruim een miljoen bloemen, door de straten van Zundert trokken.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
    Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).
  • Toeschouwers van de bloemencorso in Zundert (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).

Omroep Brabant zond het bloemencorso zondag live uit via televisie en op Brabant+. Wil je de livestreams terugkijken? Dat kan op deze pagina

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