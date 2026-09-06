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In beeld: bezoekers genieten van bloemencorso in Zundert
Vandaag om 18:58 • Aangepast vandaag om 19:16
Het bloemencorso trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar het Brabantse Zundert. Dat was ook zondag het geval. Toen vond de negentigste editie plaats van het bloemenfestijn. Deze mensen zagen hoe twintig kleurrijke praalwagens, samen goed voor ruim een miljoen bloemen, door de straten van Zundert trokken.
Omroep Brabant zond het bloemencorso zondag live uit via televisie en op Brabant+. Wil je de livestreams terugkijken? Dat kan op deze pagina.
Alle updates over Bloemencorso Zundert lees je in het liveblog.
Alle verhalen over Bloemencorso Zundert lees je op de themapagina.
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