Kijk terug: Bloemencorso in Zundert

Vandaag is het zover: het Bloemencorso trekt weer door de straten van Zundert. Twintig buurtschappen presenteren hun corsowagens tijdens de jubileumeditie van het grootste dahliacorso ter wereld. Kun je er niet bij zijn? Volg de optocht dan hier live via de livestream.

De eerste doorgang is hier terug te kijken:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

De tweede doorgang bekijk je hier. Tijdens deze tweede ronde werd ook de winnaar bekendgemaakt. Hoe dat in z'n werk gaat, lees je in dit artikel.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

Maandenlang hebben honderden vrijwilligers gebouwd, gelast, geplakt en miljoenen dahlia's gestoken om hun creaties tot leven te brengen. Het resultaat is een kleurrijk spektakel dat jaarlijks tienduizenden bezoekers naar Zundert trekt.

Tijdens de optocht buigt een vakjury zich over de wagens. Aan het einde van de dag wordt bekend welke buurtschap zich de winnaar van Bloemencorso Zundert 2026 mag noemen.

Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.