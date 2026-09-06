Dit is de volledige uitslag van het bloemencorso in Zundert

Het bloemencorso in Zundert is voorbij en de eindstand is bekend. Twintig wagens streden zondag om de gloednieuwe wisseltrofee de Golden Scepter. Voor sommige buurtschappen kwam de eindstand als een welkome verrassing, voor anderen eindigde het in een domper.

1: Buurtschap Stuivezand

Op de eerste plek eindigde Buurtschap Stuivezand met hun wagen Zeespiegel. In totaal kreeg de buurtschap 644 punten. Voor hun bijzondere wagen kregen zij van de jury ook een pluim. Deze prijs wordt niet altijd door de jury uitgereikt. Zij doen dit alleen op het moment dat zij vinden dat een buurtschap iets noemenswaardigs heeft gedaan of gebouwd.

2: Buurtschap Laer-Akkermolen



De tweede plaats is voor Buurtschap Laer-Akkermolen met Sandraudiga - Geworteld in Zundert. 619 jurypunten waren goed voor een plek boven aan de ranglijst. Niet alleen bij de jury viel de wagen in de smaak, ook het publiek kon geen genoeg van de buurtschap krijgen. Dit werd met de tweede publieksprijs beloond.

3: Buurtschap Molenstraat

De derde plek is voor Buurtschap Molenstraat met Welles Nietes. In totaal kreeg het buurtschap 584 punten van de jury.

4: Buurtschap Rijsbergen

De vierde plaats is voor Buurtschap Rijsbergen met Choreographie Géométrique. Door de 563 punten van de jury eindigde de buurtschap bij de top. Ook dit buurtschap kreeg van de jury een pluim.

5: Buurtschap Poteind

De vijfde plek is voor Poteind met hun wagen Kerel & Co helpen verhuizen. In totaal kreeg de buurtschap 556 punten.

6: Buurtschap Helpt Elkander

Wagen Wormhole van buurtschap Helpt Elkander eindige met 554 punten op de zesde plek.

7: Buurtschap Schijf

Is It Alive van buurtschap Schijf eindigde dit jaar op de zevende plek. De buurtschap kreeg in totaal 526 punten.

8: Buurtschap Klein-Zundertse Heikant

De achtste plek is voor buurtschap Klein-Zundertse Heikant. De jury gaf de buurtschap wagen Club Sensoria 517 punten.