Dit is de volledige uitslag van het bloemencorso in Zundert
Het bloemencorso in Zundert is voorbij en de eindstand is bekend. Twintig wagens streden zondag om de gloednieuwe wisseltrofee de Golden Scepter. Voor sommige buurtschappen kwam de eindstand als een welkome verrassing, voor anderen eindigde het in een domper.
1: Buurtschap Stuivezand
Op de eerste plek eindigde Buurtschap Stuivezand met hun wagen Zeespiegel. In totaal kreeg de buurtschap 644 punten. Voor hun bijzondere wagen kregen zij van de jury ook een pluim. Deze prijs wordt niet altijd door de jury uitgereikt. Zij doen dit alleen op het moment dat zij vinden dat een buurtschap iets noemenswaardigs heeft gedaan of gebouwd.
2: Buurtschap Laer-Akkermolen
De tweede plaats is voor Buurtschap Laer-Akkermolen met Sandraudiga - Geworteld in Zundert. 619 jurypunten waren goed voor een plek boven aan de ranglijst. Niet alleen bij de jury viel de wagen in de smaak, ook het publiek kon geen genoeg van de buurtschap krijgen. Dit werd met de tweede publieksprijs beloond.
3: Buurtschap Molenstraat
De derde plek is voor Buurtschap Molenstraat met Welles Nietes. In totaal kreeg het buurtschap 584 punten van de jury.
4: Buurtschap Rijsbergen
De vierde plaats is voor Buurtschap Rijsbergen met Choreographie Géométrique. Door de 563 punten van de jury eindigde de buurtschap bij de top. Ook dit buurtschap kreeg van de jury een pluim.
5: Buurtschap Poteind
De vijfde plek is voor Poteind met hun wagen Kerel & Co helpen verhuizen. In totaal kreeg de buurtschap 556 punten.
6: Buurtschap Helpt Elkander
Wagen Wormhole van buurtschap Helpt Elkander eindige met 554 punten op de zesde plek.
7: Buurtschap Schijf
Is It Alive van buurtschap Schijf eindigde dit jaar op de zevende plek. De buurtschap kreeg in totaal 526 punten.
8: Buurtschap Klein-Zundertse Heikant
De achtste plek is voor buurtschap Klein-Zundertse Heikant. De jury gaf de buurtschap wagen Club Sensoria 517 punten.
9: Buurtschap Raamberg
Op de negende plek is Buurtschap Raamberg geëindigd. Zij kregen voor hun wagen Meedogenloos 506 punten van de jury.
10: Buurtschap Klein Zundert
Onderaan in het rijtje van de top tien staat buurtschap Klein Zundert. In totaal kreeg de buurtschap 496 punten van de jury. Als het aan het publiek in Zundert had gelegen waren ze op de eerste plaats geëindigd. Wagen Zielentocht kreeg de eerste publieksprijs.
11: Buurtschap Veldstraat
Wagen Sakura kreeg 494 punten van de jury. Buurtschap Veldstraat eindige daarmee op de elfde plaats.
12: Buurtschap Wernhout
Wagen Mascherata is tijdens de jubileumeditie van het bloemcorso goed voor een elfde plaats. De creatie van buurtschap Wernhout viel in de smaak bij het publiek en werd beloond met een derde publieksprijs.
13: Buurtschap Laarheide
De dertiende plek is voor Buurtschap Laarheide met wagen Bazaar. In totaal kreeg de buurtschap 472 punten van de jury.
14: Buurtschap Achtmaal
Op de veertiende plek is Buurtschap Achtmaal geëindigd met hun wagen Pareidolia. De jury gaf de wagen in totaal 459 punten.
15: Buurtschap Markt
Wagen Taki No Yama kreeg van de jury 448 punten. Hierdoor eindigde Buurtschap Markt op een vijftiende plaats.
16: Buurtschap Tiggelaar
De winnaar van vorig jaar eindige dit jaar op de zestiende plek. Wagen Ontkerkelijk kreeg van de jury in totaal 434 punten.
17: Buurtschap 't Stuk
Buurtschap 't Stuk eindige dit jaar op de zeventiende plaats. Wagen Warchild kreeg 415 punten.
18: Buurtschap 't Kapelleke
De achtiende plaats is voor Buurtschap 't Kapelleke en hun wagen Lights, Camera, Action!. De buurtschap kreeg in totaal 410 punten van de jury voor hun creatie.
19: Buurtschap De Lent
Op de negentiende plek is Buurtschap De Lent geëindigd met hun wagen B4: Raak!. De buurtschap kreeg 397 punten van de jury.
20: Buurtschap De Berk
Last but not least is Buurtschap De Berk met hun wagen Eindtijd. De jury gaf het buurtschap in totaal 391 punten.
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