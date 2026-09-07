Advertentie
LIVE 112-nieuws | Randweg Eindhoven afgesloten richting Den Bosch na ongeluk | Linkerrijstrook op A2 bij Eindhoven tijdje dicht na ongeluk met twee auto's
Vandaag om 07:54
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:54
Randweg Eindhoven afgesloten richting Den Bosch na ongeluk
Beide rijstroken op de randweg (N2) bij Eindhoven zijn maandagochtend dicht door een ongeluk. De vertraging loopt vanaf knooppunt Leenheide richting Den Bosch rond acht uur op tot een half uur.
07:13
Linkerrijstrook op A2 bij Eindhoven tijdje dicht na ongeluk met twee auto's
De linkerrijstrook op de A2 bij Eindhoven was maandagochtend een tijdje dicht door een ongeluk met twee auto's. De vertraging richting het noorden loopt rond kwart voor acht op tot drie kwartier.
05:40
Dixi, scooter en afval gaan kort na elkaar in vlammen op in Breda
Een dixi, een scooter en afval bij een container zijn in de nacht van zondag op maandag kort na elkaar in vlammen opging in de Bredase wijk Heuvel. Er zijn de afgelopen maanden al zo'n twintig dixi-toiletten in brand gevlogen in Breda.
Advertentie
Advertentie