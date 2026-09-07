Dixi, scooter en afval gaan kort na elkaar in vlammen op in Breda

Een dixi, een scooter en afval bij een container zijn in de nacht van zondag op maandag kort na elkaar in vlammen opging in de Bredase wijk Heuvel. Er zijn de afgelopen maanden al zo'n twintig dixi-toiletten in brand gevlogen in Breda.

De dixi brandde zondagnacht als eerste uit aan de Talmastraat. Er bleef weinig van het mobiele toilet over door de vlammenzee. Toiletverhuurder Jörg Böhnke zag de afgelopen maandag al meerdere van zijn dixi's in vlammen opgaan en deed eerder zijn verhaal . "Je gaat iedere avond naar bed met de hoop dat er niet weer eentje afbrandt."

Niets over van scooter Kort na de brand aan de Talmastraat kreeg de politie een melding van een scooterbrand aan de Langendijk in Breda. Ook van deze scooter bleef vrijwel niks over. De politie zette meerdere eenheden in en ging in de omgeving op zoek naar een mogelijke verdachte of meerdere verdachten zonder succes.

Ongeveer een uur na de twee andere branden brak er vuur uit aan de Columbusstraat. Daar stond afval bij een container in brand. De brandweer wist de vlammen snel te blussen.

Geen aanhoudingen

Ook op deze plek heeft de politie onderzoek gedaan. Voor zover bekend zijn er bij geen van de branden verdachten aangehouden. Of er een verband is tussen de drie branden en of ze opzettelijk zijn aangestoken wordt onderzocht. De politie roept eventuele getuigen of mensen die camerabeelden uit de omgeving hebben op om zich te melden.