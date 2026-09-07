Henk wint meerdere prijzen na elkaar in Miljoenenjacht: 'Ongelofelijk'
Het zal je maar gebeuren. Je mag meedoen met het tv-programma Miljoenenjacht, je wint een prijs en dan mag je verder spelen voor nóg meer prijzen. Het overkwam stukadoor Henk Petersen uit Veldhoven. Dit tot verbazing van presentatrice Linda de Mol: "Ik weet niet wat ik zie."
De aflevering met Henk was zondagavond op tv te zien. Het spel begint voor hem als hij het snelst van iedereen in de zaal antwoord geeft op een vraag over mannen die de datingmarkt in Nederland ontmoedigend vinden. Dat is hij zelf overigens niet, haast hij zich te zeggen: naast hem zit zijn vriendin.
Met haar heeft Henk van tevoren al afgesproken wat er zou gebeuren als een van hen een vraag goed zou beantwoorden. Zouden ze meteen een koffer met een prijs kiezen? Of zouden ze doorspelen voor een plekje in de finale met kans op nog hogere prijzen?
Het wordt meteen de koffer, want anders moet hij bij het volgende spel op de laatste plek beginnen. "Ik denk dat er 10.000 euro in zit", zegt Henk vol zelfvertrouwen. Of ja. "Ik hoop dat er 10.000 euro in zit. Als het niet zo is, dan hebben we pech."
Wéér gekozen voor spel
10.000 euro wordt het niet, maar het stel wint wel een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld. Lang niet gek, vinden ze. En zo verdwijnt Henk uit beeld en lijkt het spel voor hem erop te zitten.
Omdat Henk met de keuze voor een koffer zijn plek in het volgende spel heeft afgeslagen, gaat de computer een nieuwe, random deelnemer in de zaal kiezen. De computer denkt na, kiest en het blijft even stil. De gelukkige winnaar van het plekje in het deskspel is...
Henk Petersen uit Veldhoven. "Wat?", roept presentatrice Linda de Mol meteen. "Hè?" Henk staat weer op en begint nuchter te lachen. "Hoi", zegt hij. "Ik kom toch wel, Linda."
Spel gaat Henk goed af
Tja, zegt de presentatrice: hij moet toch gaan meedoen met het spel. "O ja, wat erg", zegt Henk sarcastisch. "Ongelofelijk. Ik weet niet wat ik zie", zegt De Mol. "Ik dacht dat de computer was blijven hangen."
In het spel moet Henk met vijf anderen strijden om een plekje in de finale door vragen zo snel mogelijk goed te beantwoorden. Dat gaat hem goed af. Terwijl hij dus moet beginnen op de laatste plek. Maar aan het einde van ronde twee staat hij al op plek één.
Nét op tijd prijs gewonnen
Henk belandt halve finale. "Mijn hart klopt nu wel iets sneller", zegt hij, terwijl hij er nog altijd kalm uitziet. Hij mag eventueel gaan kiezen voor een bedrag en daarmee zijn plekje in de finale afstaan.
Áls hij tenminste als eerste voor die optie kiest. En dat gaat nét goed: hij drukt één seconde eerder dan zijn tegenstander René op de knop. Zo gaat Henk er met 50.500 euro vandoor, bovenop zijn stedentrip mét 2500 euro zakgeld. Henk grijnst van oor tot oor.
Bekijk hier de beelden van Henks avontuur: