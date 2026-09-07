Henk wint meerdere prijzen na elkaar in Miljoenenjacht: 'Ongelofelijk'

Het zal je maar gebeuren. Je mag meedoen met het tv-programma Miljoenenjacht, je wint een prijs en dan mag je verder spelen voor nóg meer prijzen. Het overkwam stukadoor Henk Petersen uit Veldhoven. Dit tot verbazing van presentatrice Linda de Mol: "Ik weet niet wat ik zie."

De aflevering met Henk was zondagavond op tv te zien. Het spel begint voor hem als hij het snelst van iedereen in de zaal antwoord geeft op een vraag over mannen die de datingmarkt in Nederland ontmoedigend vinden. Dat is hij zelf overigens niet, haast hij zich te zeggen: naast hem zit zijn vriendin.

Met haar heeft Henk van tevoren al afgesproken wat er zou gebeuren als een van hen een vraag goed zou beantwoorden. Zouden ze meteen een koffer met een prijs kiezen? Of zouden ze doorspelen voor een plekje in de finale met kans op nog hogere prijzen?

Het wordt meteen de koffer, want anders moet hij bij het volgende spel op de laatste plek beginnen. "Ik denk dat er 10.000 euro in zit", zegt Henk vol zelfvertrouwen. Of ja. "Ik hoop dat er 10.000 euro in zit. Als het niet zo is, dan hebben we pech."

Wéér gekozen voor spel

10.000 euro wordt het niet, maar het stel wint wel een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld. Lang niet gek, vinden ze. En zo verdwijnt Henk uit beeld en lijkt het spel voor hem erop te zitten.