Carlo (80) werkt al 60 jaar bij dezelfde opticien en stopt niet met werken

Zestig jaar bij dezelfde zaak werken: je moet het maar kunnen. Carlo Battes kan er in ieder geval nog altijd geen genoeg van krijgen. De 80-jarige opticien begon als twintiger bij Van Wely in Roosendaal en werkt er nog steeds twee dagen per week. Stoppen? Daar wil hij voorlopig niets van weten.

Dat hij ooit tussen de brillen zou belanden, lag niet voor de hand. Battes zat een paar jaar op de kweekschool, maar ontdekte dat het onderwijs toch niet helemaal zijn wereld was. Iemand vroeg hem: is optiek niet iets voor jou? Via via kwam hij bij Van Wely terecht. "Daar leerde ik het vak. Een dag in de week naar school in Utrecht en de rest van de week in de zaak." Dat was zestig jaar geleden. Carlo ging er nooit meer weg. Wie hem ziet, merkt meteen dat hij iets met brillen heeft. Op deze dag draagt hij een opvallend zwart-wit exemplaar. Zelfs zijn horlogebandje past erbij. "Dat doe ik expres", vertelt hij. "Zo komt het gesprek over brillen op gang. Ik probeer klanten ervan te overtuigen dat ze meer brillen moeten kopen. Je hebt toch ook niet iedere dag dezelfde jas aan?" Voor Carlo is een bril dan ook meer dan iets om beter mee te zien. "Een bril is een kledingstuk. Morgen draag ik misschien wel een spijkerbroek en dan heb ik daar een blauwe bril bij."