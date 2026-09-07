Carlo (80) werkt al 60 jaar bij dezelfde opticien en stopt niet met werken
Zestig jaar bij dezelfde zaak werken: je moet het maar kunnen. Carlo Battes kan er in ieder geval nog altijd geen genoeg van krijgen. De 80-jarige opticien begon als twintiger bij Van Wely in Roosendaal en werkt er nog steeds twee dagen per week. Stoppen? Daar wil hij voorlopig niets van weten.
Dat hij ooit tussen de brillen zou belanden, lag niet voor de hand. Battes zat een paar jaar op de kweekschool, maar ontdekte dat het onderwijs toch niet helemaal zijn wereld was. Iemand vroeg hem: is optiek niet iets voor jou?
Via via kwam hij bij Van Wely terecht. "Daar leerde ik het vak. Een dag in de week naar school in Utrecht en de rest van de week in de zaak." Dat was zestig jaar geleden. Carlo ging er nooit meer weg.
Wie hem ziet, merkt meteen dat hij iets met brillen heeft. Op deze dag draagt hij een opvallend zwart-wit exemplaar. Zelfs zijn horlogebandje past erbij. "Dat doe ik expres", vertelt hij. "Zo komt het gesprek over brillen op gang. Ik probeer klanten ervan te overtuigen dat ze meer brillen moeten kopen. Je hebt toch ook niet iedere dag dezelfde jas aan?"
Voor Carlo is een bril dan ook meer dan iets om beter mee te zien. "Een bril is een kledingstuk. Morgen draag ik misschien wel een spijkerbroek en dan heb ik daar een blauwe bril bij."
Van drie naar 36
Toen Carlo zestig jaar geleden begon, werkten ze bij Van Wely met z'n drieën. Inmiddels is het een moderne zaak met 36 medewerkers. In al die jaren zag hij het vak flink veranderen. "Vroeger deden we alles met de hand. We slepen zelf de glazen. Tegenwoordig doen machines dat veel beter", geeft hij toe.
Maar één ding is volgens hem nooit veranderd: het contact met de klant. "Van sommige families help ik inmiddels de derde generatie. Ik ken mijn klanten. Ik weet welke bril ik ze wel kan verkopen en welke niet."
Carlo zelf houdt vooral van opvallende monturen. In de showroom staan tussen alle kleurrijke brillen foto's van hem: van klein jochie tot de man van 80 die hij nu is.
Chocolade
Dat die band wederzijds is, blijkt als trouwe klanten langskomen om hem te feliciteren. Toni Schenkelaars kent de zaak al jaren. Toen zij in Amerika woonde, ging ze tijdens haar verlof zelfs terug naar Van Wely voor een bril. "Ik ben heel tevreden over de behandeling, vanaf het begin."
Ook José van Akkeren is blij met Carlo. "Deze bril heeft hij mee uitgekozen. Het is een heel licht montuur. Ik ben er heel blij mee." Samen met haar man Peter kocht ze in de loop der jaren vijf brillen bij hem. Voor zijn jubileum hebben ze een flink stuk chocolade meegenomen.
Geen zin om te stoppen
Stoppen is voor Carlo voorlopig geen optie, al leek dat een tijdje geleden ineens dichterbij. Hij kreeg een hersenbloeding en was enkele maanden uit de running. "Ik heb er niets aan overgehouden, dus ik kan weer door."
En dat doet hij maar al te graag. "Met mensen werken en ze blij de deur uit laten gaan, is het mooiste wat er is." Na zestig jaar is zijn enthousiasme in ieder geval nog niet verdwenen. "Een bril kopen doe je niet iedere dag. Dat moet een feestje zijn."