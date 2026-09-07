Anoniem vuurwerk inleveren, hier kan het: ‘Blij dat ik er vanaf ben’

Vuurwerk anoniem en zonder boete inleveren: het kan maandag in Bergen op Zoom. De hoop is dat er zo minder ongelukken, vernielingen en gewonden door vuurwerk zijn de komende jaarwisseling. “Goed dat je er zo vanaf kunt”, vertelt een 66-jarige man, die een volle tas inlevert.

“Knalvuurwerk en ook potten”, verklaart de man, die anoniem wil blijven. Een kilo of anderhalf schat hij, wijzend naar zijn tas. “Ik kon het door de wind niet meer afsteken met de jaarwisseling. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Heel goed dat je het kunt inleveren, anders gaan mensen het bij het afval gooien.”

Het loopt maandagmiddag nog niet storm bij het inleverpunt aan de Boulevard in Bergen op Zoom. “Dramatisch”, vindt de 66-jarige man.

Vernietigd

Bij het inleverpunt kunnen alle soorten vuurwerk worden ingeleverd: vuurwerk dat door het nieuwe verbod, dat 1 augustus inging, niet langer is toegestaan en vuurwerk dat al langer verboden was. Het wordt vervolgens veilig afgevoerd en vernietigd. Het is een landelijke actie.