Man dood in huis waar politie eerder met gepantserd voertuig inval deed

In een huis aan de Brouwersstraat in Heeswijk-Dinther is een overleden man gevonden. De politie doet onderzoek, er zijn onder meer forensisch specialisten bij het huis. In januari deed de politie er nog een grote inval, met onder meer een gepantserd voertuig.

Wat er maandag in de woning is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie zegt vooralsnog alle scenario's open te houden. Ze doet onderzoek in en rond de woning en in een grijze bestelbus die voor de deur van het huis staat.

Eerdere inval in het huis

In januari werd in hetzelfde huis iemand aangehouden. Dat gebeurde nadat de Dienst Speciale Interventies (DSI) het huis binnenviel. Er werd een gepantserd voertuig ingezet om de deur te forceren. Deze zogeheten 'bearcat' wordt gezien als zwaarder geschut en wordt gebruikt bij invallen met een verhoogd risico.

Aanleiding voor de inval was informatie dat er één of meerdere wapens in het huis zouden liggen. Het huis en de garage aan de Brouwersstraat werden door zo’n zes agenten doorzocht, net als zeker vier auto’s die bij de woning stonden.

Volgens een bewoonster van het huis zou er geen sprake zijn van een vuurwapen, maar van een luchtdrukpistool. De man werd een dag na de inval weer vrijgelaten.