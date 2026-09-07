Ex van Moshtag B. durft niet naar rechtszaak Tarwekamp om haar veiligheid

De eigenaresse van de bruidsmodezaak die doelwit was van de fatale explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, is zelf niet bij de rechtszaak in november "vanwege haar veiligheid". De vrouw is de ex van hoofdverdachte Moshtag B. uit Roosendaal.

Op 7 december ontstond 's ochtends een enorme explosie bij de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Het Openbaar Ministerie denkt dat Moshtag B. daarvoor verantwoordelijk is. Hij zou Adil A. (34) uit Oosterhout en de neven Mourad B.T. (30) en Ilias B. (25) uit Roosendaal hebben ingeschakeld .

Hoofdverdachte Moshtag B. stalkte, bedreigde, mishandelde en hackte haar ruim negen maanden. Nu wordt hij ervan verdacht haar bruidsmodezaak te hebben opgeblazen. Hij zou wraak op haar hebben willen nemen, omdat hij vond dat zij hem ontrouw was geweest.

Advocaat Richard Korver liet maandag tijdens de zevende en laatste voorbereidende zitting weten dat de vrouw vanwege haar veiligheid een audioverklaring zal insturen.

Veel slachtoffers

Zeventig mensen hebben een schadeclaim ingediend. Dertig slachtoffers willen gebruik maken van hun spreekrecht, zo bleek maandat tijdens de zitting. In de komende twee maanden kunnen daar nog meer mensen bij komen.

Omdat zoveel mensen gebruik willen maken van hun spreekrecht, wil de rechtbank dat iedereen probeert binnen tien minuten te blijven. Advocaat Korver is het daar niet helemaal mee eens. "Ik denk dat het mijn cliënte wel gaat lukken, maar ik zie geen wettelijke grondslag om dit te beperken tot tien minuten."

De slachtofferadvocaat vraagt de rechtbank daarom nu al rekening te houden met de omstandigheden. "Dit gaat sowieso een heel emotionele dag voor hen worden."

Emotionele dagen

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de vier verdachten in de rechtbank in Den Haag begint op 4 november. Er zijn in totaal negen zittingsdagen voor uitgetrokken, verdeeld over vijf weken. Op 10 en 11 november komen zeker dertig benadeelden aan het woord.

De eigenaresse van de bruidswinkel durft niet naar de rechtbank te komen. Zij laat haar slachtofferverklaring horen via een opgenomen spraakbericht.

Half januari uitspraak

Naar verwachting formuleert het Openbaar Ministerie op 24 november een strafeis. De rechtbank verwacht half januari 2027 uitspraak te doen.