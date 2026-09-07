Spoorbomen dicht, maar deze automobilisten en fietsers rijden gewoon door

Automobilisten en fietsers negeerden maandag op meerdere plekken in Berkel-Enschot en Udenhout dichte spoorbomen. Vanwege een kapotte trein bleven die langer dicht dan de mensen kennelijk lief was. ProRail noemt het onverantwoord dat er tóch over de overgangen werd gereden.

De storing op het traject tussen Den Bosch en Tilburg begon rond half zes. Door een defect kwam een trein op het spoor stil te staan. Ook de trein die daarachter reed moest stoppen. Door de storing bleven de spoorbomen dicht. Volgens een woordvoerder van ProRail duurde het probleem een half uur.

Voor sommige automobilisten en fietsers bleek dat te lang. Op videobeelden is te zien hoe automobilisten en fietsers slalommen tussen de dichte spoorbomen op de overgangen bij de Stationsstraat in Udenhout en de Udenhoutseweg in Berkel-Enschot.

ProRail noemt dat onverantwoord. "Ook wanneer een trein stilstaat kan de situatie snel weer veranderen. Het negeren van de signalen is niet alleen gevaarlijk, maar ook strafbaar", vertelt de woordvoerder.

Flinke boetes

Op het negeren van de rode knipperlichten of dichte spoorbomen staan fikse boetes. Voor auto’s, motoren en vrachtwagens is de bekeuring 320 euro. Voor brom- en snorfietsen bedraagt de boete 220 euro. Zij moeten dan wel geflitst worden door een flitscamera, of de politie moet de overtreding op dat moment zien.

Rond zes uur was de treinstoring tussen Den Bosch en Tilburg weer opgelost. De spoorwegbomen gingen toen ook weer open.