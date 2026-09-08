OV ligt morgen plat, maar lessen gaan door: zo gaan scholen ermee om

Wie woensdag 9 september met het openbaar vervoer naar school of werk moet, kan voor een flinke uitdaging komen te staan. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen die dag het werk neer, waardoor treinen, bussen, trams en metro’s volgens vakbond FNV de hele dag niet rijden. Scholen bereiden zich daarom voor op de staking, maar kiezen daarbij niet allemaal voor dezelfde aanpak.

Fontys Studenten van Fontys krijgen het advies rekening te houden met extra reistijd of alternatief vervoer te regelen. Wie verwacht niet op tijd te kunnen zijn, moet dit melden bij de opleiding. Studenten die met de auto komen, worden opgeroepen samen te rijden.

Voor studenten is het daarom verstandig om vooraf te checken wat hun school woensdag doet. Bij de meeste onderwijsinstellingen, gaan lessen en toetsen gewoon door. Wel verschilt het per school hoe wordt omgegaan met studenten die door de staking te laat komen. Hieronder zetten we op een rij hoe scholen met de ov-staking omgaan.

BUas

Waar Fontys studenten vraagt zich te melden als ze te laat dreigen te komen, legt BUas via sociale media vooral de nadruk op het vooraf regelen van alternatief vervoer. Wie met de auto komt, kan gratis parkeren op de campus. BUas raadt studenten daarnaast aan om waar mogelijk samen te rijden.

Tilburg University en TU/e

Ook studenten van Tilburg University en de TU/e die normaal met het openbaar vervoer naar de campus reizen, moeten zelf ander vervoer regelen. De universiteiten adviseren om dat op tijd te doen. Wie vroeg op de campus moet zijn, kan volgens de universiteiten ook overwegen om in de buurt te overnachten.



Summa

Studenten die door de staking niet of niet op tijd bij Summa kunnen komen, moeten dit vooraf melden bij hun mentor. Wie stage loopt of een BBL-opleiding volgt en niet op het stage- of leerbedrijf kan komen, moet daar vooraf afspraken over maken. Summa waarschuwt ook voor extra drukte op de weg en langere reistijden.

Avans

Volgens punt.avans, het nieuwsplatform van de hogeschool, kunnen docenten ervoor kiezen om lessen of andere activiteiten online te geven of op een later moment in te halen. Studenten krijgen daar intern bericht over. Wie wel naar Avans moet komen, moet zelf alternatief vervoer regelen. Lukt het door de staking niet om op tijd te zijn, dan moeten studenten zo snel mogelijk contact opnemen met hun opleiding of examencommissie.

Koning Willem 1 College

Het Koning Willem I College adviseert studenten via sociale media om hun reis op tijd te plannen en voor vertrek de actuele reis- en verkeersinformatie te checken. De school waarschuwt daarnaast voor extra drukte op de weg. Daar blijft het in de berichtgeving van de school bij.