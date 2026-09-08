Wereldtop vrouwengolf strijkt neer in Cromvoirt: 'Dit is next level'

Voor het eerst in de geschiedenis wordt een van de grootste wedstrijden in het vrouwengolf, de Solheim Cup, in Nederland gehouden. Golfbaan Bernardus Golf in Cromvoirt vormt het decor van de wedstrijd waarin deze week de beste golfsters van Europa en de Verenigde Staten het tegen elkaar opnemen. "Het is een soort WK-voetbal, maar dan voor de golfsport", zegt Nienke Nijenhuis van de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

De internationale top van het vrouwengolf is afgereisd naar Brabant, samen met tienduizenden fans voor deze belangrijkste teamwedstrijd in het vrouwengolf. Net als bij de Ryder Cup voor de mannen, nemen team Europa en team USA het tegen elkaar op. Voor veel speelsters is deelname het hoogst haalbare in hun sport. "Als je start met golfen, droom je ervan om ooit op dit podium te staan", vertelt Nijenhuis. "Normaal speel je golf individueel, maar hier doe je het als team. Dat maakt het extra bijzonder."

Solheim Cup in Cromvoirt (foto: Omroep Brabant).

Binnen Team Europa zijn de ogen onder meer gericht op de populaire Engelse Charley Hull. En natuurlijk geldt de Amerikaanse nummer één van de wereld Nelly Korda als een van de absolute sterren van het toernooi.

Jonge talenten op dezelfde baan

Wat deze editie extra bijzonder maakt, is de Junior Solheim Cup. Voor het eerst spelen jonge speelsters op exact dezelfde baan als de professionals. "Hoe gaaf is dat voor jonge golfster?", vraagt Sabiene Riezebos, general manager van Bernardus, zich af. "Op dezelfde baan spelen als je idolen. Dat is nog nooit gebeurd."

Ook Nijenhuis ziet daarin de kracht van het evenement. "Normaal spelen de junioren ergens anders. Nu krijgen zij hetzelfde podium als de professionals. Dat inspireert enorm." Op de tribunes zitten aan het begin van de week, tijdens onder meer de oefenrondjes, al veel kinderen te kijken naar hun voorbeelden. Daarmee hoopt de organisatie meer meisjes en natuurlijk ook jongens enthousiast te maken voor de golfsport.

Kids op de tribune in Cromvoirt (beeld: Omroep Brabant).

Dat lukt bijvoorbeeld bij Toon die zijn ogen uitkijkt. "Ik vind het vooral bijzonder dat het in ons dorp is", vertelt hij. "Al die mensen van over de hele wereld in Cromvoirt. Dat had ik niet verwacht." Een schoolgenoot kijkt vooral bewonderend naar de speelsters op de baan. "Ze doen het heel goed. De ballen gaan heel ver." Zelf ziet hij een carrière als topgolfer nog niet meteen voor zich. "Dan moet je echt professioneel zijn. Je kan niet zomaar een bal zo ver slaan."

Beeld: Omroep Brabant.

Heel Cromvoirt doet mee

Niet alleen op de golfbaan is het deze dagen druk. Ook in het dorp zelf leeft het evenement. Ondernemers bereiden zich voor op een topweek en inwoners zien bezoekers uit alle windstreken door hun straten lopen. Bij bruin café en restaurant De Oude Herberg worden extra voorraden aangelegd. "Het wordt volle bak", vertelt een medewerker. "Dit is iets wat Cromvoirt nog nooit heeft meegemaakt. "Ook buurtbewoners zijn enthousiast. "We hebben er lang naar uitgekeken", zegt een bewoner. "Er gebeurt wat, je ziet van alles. Ik vind het wel een gezellige drukte." Historische week

De organisatie verwacht deze week tussen de 60.000 en 80.000 bezoekers. Daarmee staat Cromvoirt even in het middelpunt van de internationale sportwereld. Het verschil met eerdere evenementen is duidelijk merkbaar. "We hebben hier drie keer het KLM Open gehad", vertelt Riezebos. "Maar dit is op wereldniveau. Dit is echt next level."

Beeld: Omroep Brabant.