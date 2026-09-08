Bouw nieuwe ASML-campus feestelijk van start: 'We hebben goud in handen'

Op festivalachtige wijze is de start van de bouw van de tweede ASML-campus in de Brainportregio dinsdag groots gevierd. Op de Brainport Industries Campus - met als buurman Eindhoven Airport - moeten op termijn nog eens 20.000 ASML'ers komen werken, onder hen veel expats. De start van de bouw werd een internationaal feestje: alle speeches waren in het Engels.

Volgens ASML-topman Roger Dassen moeten we aan dat Engels gaan wennen. "Want hoe je het ook wendt of keert: er komen hier straks heel veel mensen werken die Nederlands niet als eerste taal hebben", legt hij uit. Met een grote glimlach gaat hij verder: "Maar ik vind de combinatie van Nederlands, een bietje Brabants, Engels en dat een beetje door elkaar gehusseld wel echt uniek en charmant in deze provincie."

"Letterlijk bezig met het leggen van de basis voor de toekomst van innovatie."

De kale zandvlakte tussen de A2 en Eindhoven Airport oogt nu nog als een rustige plek. Maar over een aantal jaar barst het hier van de bedrijvigheid. Op het terrein verrijst op termijn een campus ter grootte van vijftig voetbalvelden. Deze dinsdag heeft het gebied meer weg van een evenemententerrein met een grote tent, garderobe, bar en vip-terras. Met het zetten van handtekeningen op de eerste paal die de grond in gaat, is dinsdagmiddag de start van de bouw van de nieuwe ASML-campus in Eindhoven gevierd.

Op termijn moeten op Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven nog eens twintigduizend slimme koppen aan de slag gaan. "Hier zijn ze letterlijk bezig met het leggen van de basis voor de toekomst van innovatie. En daarmee de toekomst van Nederland", stelt minister-president Rob Jetten, een van de sprekers, trots.

"ASML bewijst dat Nederland een wereldspeler is."

ASML-topman Roger Dassen bedankt natuurlijk ook alle partijen die eraan hebben bijgedragen dat ASML in dit tempo op deze locatie kan gaan uitbreiden: van alle omliggende gemeenten en Eindhoven tot aan netbeheerders Enexis en Tennet. "Dit is een belangrijke mijlpaal voor ASML. We vieren samenwerking en dat is typisch Brainport", vertelt Dassen. "We spelen hier Champions League", maakt hij de vergelijking met profvoetbal op het hoogste niveau.

Met een druk op de knop werd de bouw 'gestart' (foto: Rogier van Son)

Premier Jetten is trots op ASML. "Als je in Veldhoven om je heen kijkt, is het makkelijk te vergeten dat het allereerste werk van ASML plaatsvond in een gebouw bij Philips", verwijst premier Jetten naar de plek waar het veertig jaar geleden in Eindhoven allemaal begon.

"Het was klein van schaal, maar met veel ambitie. Ambitie gedeeld door een lange lijst mensen die ASML hebben geholpen te komen waar het nu is. En daar komen vandaag nog een paar namen bij, inclusief die van mij. Daar ben ik trots op", zegt de premier.

Een impressie van een van de eerste gebouwen op de nieuwe ASML-campus (foto: vergunningaanvraag ASML)

De minister-president benoemt de belangrijke rol van ASML. "We leven in een wereld waarin innovatie geen grenzen kent. Dit is een koord waar ASML al jaren op balanceert. En door de jaren heen heeft het bedrijf veel meer gedaan dan alleen het bouwen van chipmachines: jongeren laten zien welke kansen deze sector kan bieden en scholen aanmoedigen om gekwalificeerd personeel op te leiden. En ASML bewijst dat Nederland – en Europa – nu een wereldspeler is."

"We hebben goud in handen. Nu niet meer loslaten."

Drie jaar geleden is ASML begonnen met de groeiplannen op BIC. In een razendsnel tempo is alles doorlopen: van tekeningen tot vergunningaanvragen. Op de campus worden de komende jaren in fases fabrieken met cleanrooms en kantoorgebouwen neergezet. "Dit is een historische dag", stelt burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven trots. "Dit geeft weer een enorme boost voor techbedrijven in de regio. Dit is de economische motor. We hebben goud in handen. Nu niet meer loslaten", zegt hij met een brede glimlach.

Burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven en premier Jetten bij de aftrap (foto: Rogier van Son)

In 2029 moeten de eerste minimaal 3000 ASML'ers op deze nieuwe locatie werken. Die knappe koppen komen in eerste instantie voornamelijk nog van andere locaties. Op de lange termijn moeten er zo'n 20.000 medewerkers gaan werken, voornamelijk nieuwe mensen.