Kees de Bever geeft update na ongeluk tijdens filmopnames: 'Mazzel gehad'

Kees Stevens, de man van zanger John de Bever, is weer op de been nadat hij maandag gewond raakte op Malta. Het stel is op het eiland voor de opnames van hun eigen bioscoop film. "Na vijf uur wachten in het ziekenhuis, wielklemmen op de auto en een bezoek aan een privé kliniek kan ik zeggen dat ik mazzel heb gehad", laat hij dinsdagochtend weten.

Het ging afgelopen maandag mis met fans na de opnames in de Malta Filmstudio's schrijft de Bosschenaar op sociale media. "Ik hoor: 'Kees, sta op' en boem! Loop vol tegen het uiteinde van een ijzeren buis op."

Na de botsing werd Stevens met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest hij lang wachten en werden wielklemmen op hun auto gezet. Uiteindelijk is de wenkbrauw van Stevens gedicht en schoongemaakt. Dinsdagochtend hoeft hij niet voor de camera te verschijnen en kan hij rust nemen. "Een polonaise met een goede hoofdpijn vanmiddag ga ik natuurlijk niet uit de weg."

Stevens geeft aan dankbaar te zijn voor het fantastische avontuur dat hij samen met zijn man en hun fans mag beleven. "Bedankt voor al jullie berichten."

Filmopnames

Het koppel is momenteel op Malta voor de opnames van hun bioscoopfilm 'De Bevers: Alles voor de Fans!'. Stevens verraste zijn geliefde afgelopen april met het nieuws dat ze op het eiland een film gingen maken samen met hun fans. Of de opnames hebben stilgelegen na het ongeluk is niet bekend.