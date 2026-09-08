Corry Konings is vandaag 75 geworden: 'Een heel apart gevoel van binnen'

Het is iets na negen uur op deze mooie dinsdagmorgen. Aan het hek hangen grote paarse ballonnen. Hier is iemand jarig. Het hek gaat open en in de deuropening van het huis roept de jarige al: "Ha jongens, kom verder!" Omroep Brabant gaat even een uurtje op verjaardagsvisite bij zangeres Corry Konings. Ze is vandaag 75 jaar geworden.

"Het begon gisteravond al", vertelt Corry terwijl ze koffie zet. "Ik kwam terug uit Hilversum en wilde nog even naar de supermarkt voor een fles wijn. Om zo mijn levensjaar af te sluiten." Maar toen Corry langs haar huis reed, zag ze de ballonnen al aan het hek en al haar kinderen en kleinkinderen in de tuin staan. "Toen zijn we maar gelijk hier naartoe gereden."

Gezelligheid

Stilzitten doet ze nog niet, ook al heeft ze inmiddels de gezegende leeftijd van 75 bereikt. Corry blaakt nog van de energie en heeft dinsdag ook weer een optreden staan. "Dat had ik misschien niet moeten doen want het was gisteravond toch wel laat. Maar ach... er komen veel fans en het wordt vast heel gezellig", zegt ze lachend. Ondertussen komt een vriend zelfgemaakte taarten en worstenbroodjes brengen. Het begint al op een echte verjaardag te lijken. De keuken vult zich met gezelligheid. Zeker als er dan ook nog kinderen binnen druppelen en de felicitaties van gisteravond nog eens dunnetjes worden overgedaan. Op de tafel liggen inmiddels al wat kaartjes. Of er nog meer bij komen? "Geen idee, de postbode komt volgens mij tegenwoordig nog maar twee keer per week dus we zien het wel", aldus Corry.

Corry Konings met een mooi bos bloemen (foto: Edwin van Loon)