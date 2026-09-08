Ook jongen (17) opgepakt na steekpartij in Kinderbos in Gemert

De politie heeft maandag ook een 17-jarige jongen uit Gemert opgepakt voor de steekpartij in het Kinderbos in zijn woonplaats die middag. Bij de steekpartij is een machete gebruikt, zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Een minderjarige jongen raakte gewond.

Eerder werd al duidelijk dat een 15-jarig meisje uit Mierlo was opgepakt voor de steekpartij. De politie is nog op zoek naar een "mogelijk betrokken derde persoon". De 17-jarige jongen en het 15-jarige meisje zijn beiden maandagmiddag opgepakt . Ze zitten vast en worden verhoord.

Machete

Volgens de politie wilden het slachtoffer, een 15-jarige jongen uit Handel, en de verdachten elkaar ontmoeten om "een eerder conflict uit te praten".

Die ontmoeting liep door nog onbekende oorzaak uit de hand. "Dusdanig dat een van de verdachten een machete pakte en daar het slachtoffer mee stak”, meldt de politie dinsdag.

Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet nog onderzoek naar de steekpartij.