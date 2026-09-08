Twee weken oude ezel Pleun doodgeschoten teruggevonden in wei Ezelpaleis

Ezeltje Pleun, die maandag verdween bij Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is dinsdag, zwaar toegetakeld, dood teruggevonden in de wei van de ezelopvang. Volgens eigenaresse Marlhene Mouws is het twee weken oude ezeltje doodgeschoten.

"Ik zag haar ineens liggen toen ik twee nieuwe donateurs een rondleiding gaf." Dinsdagochtend werd uitgebreid naar Pleun gezocht. Ook op de plek waar ze later teruggevonden werd. "Ze is neergeschoten en terug in de wei gegooid."

Marhlene was in shock toen ze Pleuntje vond. Het ezeltje was zwaar toegetakeld. "Waarom, waarom doet iemand zoiets?" Boven de rechter achterpoot is een kogelgat te zien. De kogel is dwars door het veulen gegaan en ter hoogte van de borst weer uitgekomen. "Het was een grote wond."

"Ik ben weggelopen, kon het niet aanzien, een oogje hing eruit." Ook op de poten van het ezeltje waren wonden te zien. Marlhene heeft geen idee wie de dood van Pleun op zijn geweten heeft en gaat aangifte doen.

Maandagavond had ze samen met vrijwilligers tot half twee in de nacht gezocht naar het veulen van nog geen 30 centimeter hoog. Op social media deed ze een oproep die binnen een paar uur tienduizend keer gedeeld werd in Nederland, België en Duitsland. "Een miniatuurezel als Pleun is veel geld waard. In haar kleur levert ze wel tien tot vijftienduizend euro op. Je kunt er een auto van kopen."

Marlhene is, na de vondst van Pleun totaal uit het veld geslagen. "Eerst Nono en nu dit weer." Het is de tweede keer in twee maanden tijd dat Het Ezelpaleis met een verdrietig overlijden te maken krijgt. In juli overleed ezel Nono daags nadat hij naar de ezelopvang was verhuisd. Nono was veel te zwaar.