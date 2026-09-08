Maanden werk weg in een paar minuten: corsowagens Zundert gesloopt

Het hoort bij de cyclus van het corso in Zundert. Op de dinsdag nadat de wagens in volle glorie door de straten zijn gegaan en de eerste prijswinnaars met veel emotie hun feest hebben gevierd, staan de kranen en grijpers op het veilingterrein klaar. In een paar minuten wordt een einde gemaakt aan al het moois. "Het hoort erbij", is de reactie van de bouwers, die maanden aan de wagens hebben gewerkt.

"Het is niet altijd zo geweest, vroeger werden de wagens bij de buurtschappen gedemonteerd, maar zolang ik me kan herinneren worden ze hier een voor een gesloopt op het veilingterrein", vertelt Rob Bastiaensen van buurtschap Klein Zundert. "Het is altijd een uitdaging om voldoende mensen bij elkaar te krijgen die nog een beetje fit zijn na al die dagen feesten."

Hoewel het best zonde lijkt na al die maanden werk, vinden veel bouwers het juist ook de charme dat al hun werk maar voor zo iets kortstondigs is geweest. Het maakt het corso extra bijzonder: ze weten dat het eindig is en dat hoort bij de traditie.

Even verderop heeft de kraan die de wagen van buurtschap Wernhout moet plat leggen moeite om het gevaarte om te krijgen. Ronald van der Laag die maanden met tientallen mensen aan de wagen heeft gebouwd, staat het gelaten te bekijken. "Ja dat was hem, daar gaat-ie, jammer", zegt hij terwijl een grijper grote stukken uit de wagen trekt.

"Het is nooit leuk om het kapot te zien gaan, maar het hoort er gewoon bij. Rond de kerst zijn we begonnen met ontwerpen en tekenen en dan is het nu in een paar tellen gedaan", is de nuchtere conclusie van Ronald.

Nog een klein feestje

Normaal gesproken is de sloop van de wagens het einde van de festiviteiten rond het corso, maar dit jubileumjaar - waarin het corso 90 jaar bestaat - is er op deze dinsdag nog een klein feestje. De dag staat in het teken van ontmoeting, gezelligheid en toegankelijk vermaak voor iedereen.

Voor bezoekers en bouwers is er in de tent bij de hoofdtribune een ontspannen programma met livemuziek en entertainment. Er is volop gelegenheid om te zitten, bij te praten en samen te genieten. En misschien wordt er zelfs een klein dansje of een polonaise ingezet om de verjaardag van het corso te vieren.