Noëlle kon niet zwanger worden, nu is haar moeder bevallen van haar dochter

Noëlle Deleij (27) en Ferri Kastelijns (27) uit Oosterhout zijn zondag ouders geworden van hun dochtertje Loïz Mia. Dat maken ze dinsdag bekend op via Instagram. Noëlle kan zelf niet zwanger worden, daarom droeg haar moeder Angela (51) haar kleindochter negen maanden lang. "Van zwanger van mij naar zwanger vóór mij", schreef Noëlle eerder op haar Instagramaccount.

Zondag mocht moeder Noëlle haar dochtertje Loïz Mia eindelijk in haar armen houden. Maandag is het kersverse gezinnetje thuisgekomen uit het ziekenhuis. Volgens Noëlle was het een emotionele reis. "Het gaat met het kindje en met oma heel erg goed."

Moeder als draagmoeder

Noëlle had altijd al een kinderwens, maar ontdekte op haar achttiende dat ze geen baarmoeder had. Ze heeft het MRKH-syndroom, een aangeboren aandoening waarbij de baarmoeder ontbreekt of niet volledig is ontwikkeld. Een eigen zwangerschap bleek niet mogelijk.

Samen met Ferri bleef ze dromen van een kindje. Voor draagmoederschap dacht Noëlle aan haar eigen moeder. "Van alle mensen in mijn omgeving is mama de mooiste optie. Die kent mijn verhaal en mijn verdriet dat ik het niet zelf kon doen", vertelde ze eerder aan Omroep Brabant. Angela droeg het kindje van Noëlle en Ferri negen maanden lang, de zwangerschap verliep goed.

'Aan ons gegeven'

Nu is hun langgekoesterde wens werkelijkheid geworden. "Mama heeft je niet zelf kunnen dragen, maar dankzij oma mocht jij negen maanden lang veilig groeien en heeft zij jou uiteindelijk aan ons gegeven", schrijft Noëlle.

De komende tijd wil het gezinnetje in alle rust van elkaar en Loïz Mia genieten.