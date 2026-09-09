Wie schiet nou een ezeltje dood? 'Dierenmishandeling rode vlag voor geweld'

Het is belangrijk dat de dader van het doodgeschoten ezeltje in Baarle-Nassau gevonden én behandeld wordt, zegt specialist Nienke Endenburg. “Alle Amerikaanse seriemoordenaars begonnen bij het mishandelen van dieren.”

Maandag verdween babyezeltje Pleun bij Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau, dinsdag werd ze zwaar toegetakeld en dood teruggevonden in de wei. Het verdriet bij haar verzorgers is groot, maar de dood van Pleun raakt volgens Nienke Endenburg, die als psycholoog verbonden is aan het Landelijk Expertisecentrum voor Dierenmishandeling (LED), ook aan een groter probleem in de samenleving. "Mishandeling van dieren is een rode vlag. Mensen die dieren mishandelen, moeten gestraft én behandeld worden, want het kan betekenen dat hun inlevingsvermogen of empathie niet goed tot ontwikkeling is gekomen." De kans op herhaling, of dat dierenbeulen uiteindelijk ook mensen pijn doen, is volgens de psycholoog groot. Lust en macht

Waarom iemand een ezeltje mishandelt, is volgens Endenburg moeilijk te zeggen, omdat we niet weten wat er precies met Pleun is gebeurd. "Sommige mensen krijgen een kick van het pijn doen van dieren. Dat kan ook bij jonge dieren gebeuren." De meeste mensen vinden een jong dier juist schattig en voelen de behoefte om ervoor te zorgen. "Maar er zijn mensen bij wie bepaalde verbindingen in de hersenen anders zijn", zegt Endenburg. "Zij kunnen seksuele gevoelens krijgen bij dieren, of willen macht hebben over het diertje. Dat laatste zien we bijvoorbeeld ook bij bijvoorbeeld huiselijk geweld, dat dat vanuit een drang naar macht gebeurt."