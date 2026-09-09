Openbaar vervoer rijdt niet door staking, drukte op de weg blijft uit

Stations zijn deze woensdag leeg en verlaten omdat medewerkers in het openbaar vervoer staken. Toch betekent dat niet dat we massaal de auto naar werk of school pakken, want er staan woensdagochtend nagenoeg geen files in Brabant.

De ANWB ziet ondanks de staking in het openbaar vervoer een "vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend". Hier en daar is het "ietsjes drukker". Rond 07.45 uur stond er zo'n 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Tussen Oss en Eindhoven stond wel een file, maar dat kwam door bergingswerkzaamheden.

"Het ziet ernaar uit dat heel veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Ze gaan in ieder geval niet massaal de weg op", zegt een woordvoerder van de verkeersdienst woensdagochtend. Volgens hem staan er files op dezelfde plekken als normaal.

Sommige bussen rijden wel

Niet alle buschauffeurs doen overigens mee aan de staking. Of een buschauffeur staakt, weet vervoersbedrijf Arriva pas bij de start van een dienst. In Brabant rijdt een kwart van de Arriva-bussen wel.

Staking tegen bezuinigingen

De staking is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland gaat daarom heel de dag plat, volgens de vakbond. Zowel werknemers van NS, ProRail, stads- en streekvervoerders als DB Cargo gaan 24 uur lang staken.