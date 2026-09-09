Hondenliefde krijgt een staartje, Saartje en Kareltje zijn getrouwd

De buurhondjes Saartje en Kareltje uit Oudenbosch zijn dol op elkaar, zeg maar gerust smoorverliefd. Dus zat er volgens hun baasjes maar één ding op: een hondenhuwelijk. In het bijzijn van de hele buurt werd het ‘jawoef’ van Kareltje en Saartje onlangs officieel bezegeld en uitbundig gevierd.

Saartje is een anderhalf jaar oude Cavalier King Charles-spaniël en Kareltje een driejarige teckel. Toen Kareltje ontdekte dat bij de buren Saartje als pup in huis was gekomen, was er geen houden meer aan. “Het was liefde op het eerste gezicht”, lacht Kareltje's baasje Wiegert. “Het liefst zouden ze door de poort heen willen breken. Ze rennen de hele tijd achter elkaar aan en geven elkaar voortdurend kusjes”, vult Gonnie, het baasje van Saartje, aan.

"Het liep een beetje uit de hand."

Bij wijze van grap opperden de buren dat hun hondjes maar eens zouden moeten trouwen. Gonnie: “Voordat we het in de gaten hadden, waren we bezig met de voorbereidingen voor een echt huwelijk. We bestelden kleertjes op internet en maakten officiële uitnodigingen voor de buurt. Het liep een beetje uit de hand.”

Karel met baasje Wiegert (l) en Saartje met haar baasje Gonnie (foto: Erik Peeters)

Eind vorige maand was het zover. Er werd een speciale feesttent geplaatst, compleet met een ballonnenboog voor het huwelijk van het jaar. Saartje en Kareltje werden in de echt verbonden met een toespraak door ceremoniemeester Wiegert. “Ik zag zelfs wat mensen een traantje wegpinken, want iedereen kent hier de hondjes. Dat maakte de trouwerij extra speciaal” Voor alle gasten was er een stukje bruidstaart. Het kersverse echtpaar werd overladen met cadeautjes, zoals kluifjes en hondenspeeltjes. Wiegert: “Eigenlijk was het gewoon een buurtfeest. Het was een schitterende dag, met gelukkig geen hondenweer.” Nog even sparen voor de huwelijksreis

Kareltje en Saartje genieten nu voluit van hun wittebroodsweken. Gezinsuitbreiding zit er niet in: bruid en bruidegom zijn beiden ‘geholpen’. Maar een huwelijksreis? “Daar moeten de baasjes nog even voor sparen”, besluit Gonnie.