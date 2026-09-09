Jonge nepagent opgepakt in Goirle, familie van vrouw helpt bij arrestatie

Een jongen uit Tilburg is dinsdag aangehouden nadat hij zich voordeed als agent en zo een vrouw uit Goirle wilde oplichten. De jongen werd toen hij bij de vrouw aan de deur kwam door een familielid van haar vastgegrepen tot de politie arriveerde. Zij hield de jongen vervolgens aan.

De vrouw kreeg dinsdagmiddag rond kwart voor drie een telefoontje van een man. Hij deed zich voor als een medewerker van de alarmlijn van haar bank. Er zou een verdachte transactie op haar rekening zijn ontdekt. Daarna kreeg de vrouw 'een agent' aan de lijn.

De ‘agent’ wilde dat de vrouw haar geld en kostbare spullen klaar zou leggen zodat een andere 'agent' deze later die middag ‘veilig kon stellen’.

De vrouw vertrouwde het niet en waarschuwde haar familie. Toen een tiener de spullen kwam ophalen, werd hij door een familielid van de vrouw vastgegrepen tot de inmiddels gewaarschuwde politie er was.

De jongen werd opgepakt en zit nog vast. De politie waarschuwt al langere tijd voor nepagenten in de provincie. Slachtoffers zijn vaak oudere mensen.