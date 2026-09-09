Bosz is klaar met commotie rond Van Bommel: 'Lachwekkend, echt belachelijk'
De Champions League-campagne van PSV staat op het punt van beginnen. Donderdag ontvangen de Eindhovenaren Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Peter Bosz en Ivan Perišić blikten woensdag in een persconferentie vooruit, maar ook nog even terug op de wedstrijd van zaterdag tegen Ajax. Want er kwamen nog veel vragen over Ruben van Bommel en het moment in die wedstrijd waarop hij volgens velen een rode kaart had moeten krijgen.
Bosz en Perišić maakten snel korte metten met de vragen over dat moment in de wedstrijd tegen Ajax."Voor mij was het niks speciaals. Een duel om de bal, maar hij was iets te laat", concludeert Perišić.
Bosz geeft aan Van Bommel niet meer te hebben gesproken na zaterdag. "Er is al zoveel over en met hem gesproken, als ik dan ook nog met hem ga zitten, kan het ook overkill zijn.” De trainer vindt alle commotie in de media dan ook niet oké. "Lachwekkend, belachelijk. Ik ben heel blij dat het goed gaat met Bouwman, maar kom op zeg. Ik heb jullie over Pléa niet gehoord, die ligt er ook al een jaar uit. Het moet klaar zijn."
Perišić is trouwens een speler die we niet vaak zien op persconferentie. Hij verklaart woensdag zelf waarom: "In het verleden heb ik mindere ervaringen met de media gehad. Nu ben ik een van de captains, dus zie je mij misschien vaker. Vooral bij goede resultaten hopelijk.”
"Tijd om een stap te maken in de Champions League."
Dan over naar de orde van de dag: de wedstrijd in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk van donderdag. Hierin moet PSV het doen zonder Mauro Júnior (geschorst), Sam Lammers, Sami Ouaissa, Alassane Pléa, Kiliann Sildillia (allen geblesseerd) en Mikkel Bro Hansen (niet ingeschreven).
Perišić vindt dat PSV internationaal beter moet presteren dan de afgelopen jaren: "We zijn nu drie keer kampioen geworden en dit seizoen is het tijd om een stap te maken in de Champions League." En dan lijkt Shakhtar een ideale wedstrijd om mee te beginnen, al werd dat vorig seizoen ook gedacht van de wedstrijd tegen Union Sint Gillis die PSV verloor. "We mogen niet starten zoals vorig seizoen. We moeten er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen”, vindt Perisic.
“Het is heel makkelijk om te zeggen dat je de eerste wedstrijd moet winnen", haakt Bosz in. "Maar vorig jaar waren we nog niet zover. Ik durf wel te zeggen dat we op dit moment verder zijn.” Hij vindt met name het voetbal van PSV nu een stuk beter dan een jaar geleden.
"Er moet een schepje bovenop dit jaar."
Bosz vindt daarom ook dat er donderdag gewonnen moet worden. "Wij realiseren ons dat we thuisspelen de eerste wedstrijd. Laten we er alles aan doen. Er moet een schepje bovenop dit jaar."