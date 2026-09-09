Bosz is klaar met commotie rond Van Bommel: 'Lachwekkend, echt belachelijk'

De Champions League-campagne van PSV staat op het punt van beginnen. Donderdag ontvangen de Eindhovenaren Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Peter Bosz en Ivan Perišić blikten woensdag in een persconferentie vooruit, maar ook nog even terug op de wedstrijd van zaterdag tegen Ajax. Want er kwamen nog veel vragen over Ruben van Bommel en het moment in die wedstrijd waarop hij volgens velen een rode kaart had moeten krijgen.

Bosz en Perišić maakten snel korte metten met de vragen over dat moment in de wedstrijd tegen Ajax."Voor mij was het niks speciaals. Een duel om de bal, maar hij was iets te laat", concludeert Perišić.

Bosz geeft aan Van Bommel niet meer te hebben gesproken na zaterdag. "Er is al zoveel over en met hem gesproken, als ik dan ook nog met hem ga zitten, kan het ook overkill zijn.” De trainer vindt alle commotie in de media dan ook niet oké. "Lachwekkend, belachelijk. Ik ben heel blij dat het goed gaat met Bouwman, maar kom op zeg. Ik heb jullie over Pléa niet gehoord, die ligt er ook al een jaar uit. Het moet klaar zijn."

Perišić is trouwens een speler die we niet vaak zien op persconferentie. Hij verklaart woensdag zelf waarom: "In het verleden heb ik mindere ervaringen met de media gehad. Nu ben ik een van de captains, dus zie je mij misschien vaker. Vooral bij goede resultaten hopelijk.”