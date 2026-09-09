Peter Gillis wil veiling parken via rechter tegenhouden: 'Maak goede kans'

Peter Gillis (64) gaat via de rechter proberen de gedwongen veiling van drie van zijn vakantieparken te voorkomen. Dat zegt de campingbaas en realityster tegen Omroep Brabant. Dinsdag is er daarom een spoedzitting in de rechtbank van Den Bosch. “Ik denk dat ik een goede kans maak”, zegt Gillis.

Peter Gillis heeft een miljoenenlening bij Marc van Rooi, directeur bij vleesbedrijf Van Rooi Meat in Helmond. Op die lening zit een hypotheekrecht op drie parken: Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg.

Die parken zijn gesloten omdat vergunningen zijn ingetrokken. De parken kosten op dit moment alleen maar geld en er komt geen cent meer binnen. Nu Peter Gillis niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, hij heeft "een aantal betalingen gemist", heeft Van Rooi de parken aangeboden voor een openbare veiling. Die veiling staat gepland voor donderdagmiddag 1 oktober. De opbrengst gaat naar de schuldeiser en dus niet naar Peter Gillis.

Via een spoedzitting wil Gillis en zijn advocaat die executieveiling voorkomen. “Ik schat in dat ik goede kansen heb, anders zet ik er niet op in”, zegt Gillis in een eerste reactie tegen Omroep Brabant. Hij baalt ervan dat de spoedzitting weer een mediaspektakel wordt. “De veilingmeester heeft dit gelekt naar de media, ik wilde het graag stilhouden.”

Als er volgende week geen uitweg gevonden wordt, dan worden de drie parken op 1 oktober dus geveild. En dat kan een hele grote financiële domper worden voor Gillis. De negen Nederlandse parken waren eerder voor 185 miljoen euro verkocht, maar de koper kwam zijn betaling niet na. Die miljoenen heeft Gillis nodig om in Kroatië nieuwe parken te openen. Maar dat lijkt, als de veiling doorgaat, dus in het water te vallen.