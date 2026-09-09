Dode vrouw in tuin in Boxtel: bewoner (66) drie maanden langer vast

De 66-jarige man uit Boxtel, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 66-jarige vrouw uit Schiedam, blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. De vrouw werd vorige week donderdagavond dood gevonden in de tuin bij het huis van de verdachte aan de Eikengaard in Boxtel.

De vrouw werd op 27 augustus rond half negen 's avonds gevonden in de tuin van zijn huis in Boxtel. De politie ging al vrij snel uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden toen hij zichzelf later op de avond meldde op het bureau. Sindsdien zit hij vast.

De man en vrouw zijn bekenden van elkaar. Volgens een buurtbewoner, die de man naar eigen zeggen goed kent, hebben de twee een relatie met elkaar.

Vermissingszaak

Volgens De Telegraaf is de aangehouden bewoner van het huis de 66-jarige René P. De politie maakte zelf alleen bekend dat het om een 66-jarige man uit Boxtel gaat.

P. zou volgens de krant eerder verdachte zijn geweest in het onderzoek naar de verdwijning van Rachid El Oiryachi. De destijds 34-jarige Helmonder verdween op 12 oktober 1998 nadat hij voor een afspraak naar Boxtel was gegaan. Vrienden zetten hem daar rond vijf uur 's middags af en zouden hem twee uur later weer ophalen. Toen zij terugkwamen, was Rachid verdwenen. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.