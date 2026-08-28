Man die vastzit na vondst dode vrouw was verdachte in oude vermissingszaak

De 66-jarige man die is aangehouden na de vondst van een dode vrouw in zijn tuin in Boxtel, was eerder verdachte in een geruchtmakende vermissingszaak. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. Het gaat om de verdwijning van Rachid El Oiryachi uit Helmond, die sinds 1998 spoorloos is.

P. zou volgens de krant eerder verdachte zijn geweest in het onderzoek naar de verdwijning van Rachid El Oiryachi. De destijds 34-jarige Helmonder verdween op 12 oktober 1998 nadat hij voor een afspraak naar Boxtel was gegaan. Vrienden zetten hem daar rond vijf uur 's middags af en zouden hem twee uur later weer ophalen. Toen zij terugkwamen, was Rachid verdwenen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

Volgens De Telegraaf is de aangehouden bewoner van het huis aan de Eikengaard de 66-jarige René P. De politie maakte zelf alleen bekend dat het om een 66-jarige man uit Boxtel gaat .

Meerdere verdachten aangehouden

De politie ging ervan uit dat Rachid slachtoffer was geworden van een misdrijf. Hij zat volgens de politie in de drugswereld en mogelijk speelde een ruzie over een drugsdeal een rol bij zijn verdwijning. Zijn lichaam is nooit gevonden.

Begin 2002 werden vier mannen aangehouden die mogelijk met de verdwijning te maken hadden. Onder hen was een destijds 41-jarige man uit Boxtel. Hij en een 48-jarige man uit Helmond bleven na hun arrestatie langer vastzitten. Er werd destijds in de tuin van René P. gegraven op zoek naar een lichaam. Uiteindelijk leidde het onderzoek niet tot een oplossing van de zaak.

Ook jaren later bleef de politie aandacht vragen voor de vermissing. In 2020 stond Rachid nog op de landelijke coldcasekalender. Er werd toen een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor informatie die kon helpen de zaak op te lossen.

Dode vrouw in tuin

P. zit nu vast vanwege de dood van een 66-jarige vrouw uit Schiedam. Zij werd donderdagavond rond half negen gevonden in de tuin van zijn huis aan de Eikengaard. De politie gaat uit van een misdrijf. P. was op dat moment niet thuis en meldde zichzelf later op het politiebureau in Den Bosch. Daar werd hij aangehouden. De man en vrouw waren bekenden van elkaar.