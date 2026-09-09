Grote partij snus en vapes gevonden in loods in Dongen, twee arrestaties

Twee mensen zijn woensdagochtend opgepakt in een loods aan de Julianastraat in Dongen. In de loods lagen volgens de politie grote hoeveelheden vapes en nicotinezakjes, ook wel snus genoemd.

De politie startte een onderzoek naar de loods nadat er eerder een vreemde geur werd geroken. “Die geur wordt vaker geroken in panden waar verdovende middelen worden aangetroffen”, meldt een woordvoerder.

Naast tabaksvapes en snus zijn er ook vapes met THC-olie gevonden. Twee personen die op dat moment in de loods waren, zijn opgepakt. De politie doet nog altijd onderzoek in de loods.

Snus

Snus is klein zakje met nicotine dat je onder je bovenlip kan stoppen, waardoor je nicotine binnenkrijgt zonder te roken. Het bezitten of gebruiken van snus is niet strafbaar, maar het verkopen van snus wel.

In augustus vond de politie ook al een grote partij snus, toen in Valkenswaard.