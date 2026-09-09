Loods vol vapes en snus in Dongen, mannen (30 en 44) aangehouden

Twee mannen (30 en 44) zijn woensdagochtend opgepakt in een loods aan de Julianastraat in Dongen. In de loods lagen grote hoeveelheden vapes en verboden zakjes met tabak erin, ook wel snus genoemd.

De politie startte een onderzoek naar de loods nadat er eerder een vreemde geur werd geroken. “Die geur wordt vaker geroken in panden waar verdovende middelen worden aangetroffen”, meldt een woordvoerder.

In de loods werden snus en tabaksvapes gevonden. Tabaksvapes mogen wel verkocht en gebruikt worden. Ook zijn er vapes met THC-olie gevonden in de loods. Deze vallen onder de Opiumwet en worden als harddrugs aangemerkt. Twee mannen uit Tilburg die op dat moment in de loods waren, zijn opgepakt. Zij worden verdacht van overtreding van de Opiumwet. De politie doet samen met de NVWA onderzoek in de loods.

Snus

Snus is klein zakje met tabak dat je onder je bovenlip kan stoppen, waardoor je nicotine binnenkrijgt zonder te roken. Het bezitten of gebruiken van snus is niet strafbaar, maar het verkopen van snus wel.

In augustus vond de politie ook al een grote partij snus, toen in Valkenswaard.