Spotters trotseren stortbuien voor kiekje bij feestje op vliegbasis Gilze

Op Vliegbasis Gilze-Rijen wordt woensdag extra gevlogen. Aanleiding is het 40-jarig jubileum van de Gilze-Rijen Aviation Society: een spottersclub met ruim 400 leden. Vanwege het jubileum komen vliegtuigen naar de vliegbasis die daar normaal gesproken niet of nauwelijks te zien zijn. Die zorgen ervoor dat tientallen spotters in weer en wind de hele dag bij de landingsbaan staan.

"Alleen de echte spotters blijven over", roept een van de mannen terwijl de regen in zijn gezicht striemt. Het is een onstuimige dag waarop het feestje van de vliegtuigspotters en luchtvaartliefhebbers gevierd wordt, maar dat mag de pret niet drukken. Gewapend met opschrijfboekjes, lange telelenzen, keukentrapjes, paraplu's en regenjassen kijken ze reikhalzend uit naar alles wat in de richting van de landingsbaan van Vliegbasis Gilze-Rijen komt gevlogen.

"Je hebt er niks aan en je moet het ook niet te serieus nemen."

Bas uit Nijkerk stond om acht uur vanmorgen al met zijn camera in de aanslag. "We hebben al heel mooie toestellen gezien", vertelt Bas met een blij gezicht. "Er zijn twee Tornado's van de Duitsers hier binnengekomen, ook twee Mirage 2000 van de Fransen en zo meteen komt er ook nog een tweemotorig Tsjechisch toestel. Dat is heel bijzondere, want die zie je niet elke dag."

Bas en zijn collega-spotters fotograferen en noteren alle details van de toestellen die ze zien. "En voor de rest doe je er niks meer mee, je hebt er niks aan en je moet het ook niet te serieus nemen, maar het is wel gezellig onderling", zegt Bas lachend.

"Ze komen hier serieus herrie maken."

Karel van Broekhoven uit de Tilburgse Reeshof staat even verderop met zijn camera in de stortbui. "Je moet er wel wat voor over hebben, maar het is veel te bijzonder om het niet mee te maken", vertelt hij net nadat hij wéér een toestel heeft vastgelegd. "Er komen zoveel bijzondere vliegtuigen langs vandaag die we bijna nooit op Gilze-Rijen zien, dus echt iets voor de liefhebber en malloten die hier in de regen gaan staan. Als er iets met vliegtuigen te doen is ben ik er altijd bij. Het is de magie van het vliegen die het mooi maakt", zegt Karel. Hij kijkt vooral uit naar een aantal F-16's van de Amerikaanse luchtmacht. "Ze gaan zo de lucht in van vliegbasis Spangdahlem in Duitsland en komen hier dan serieus herrie maken."

Karel fotografeert een van de vele vliegtuigen (foto: Omroep Brabant).

Ook Dino uit Amersfoort trotseert de regen om al het moois in de lucht vast te leggen. "Ze hadden voorspelt dat het slecht weer zou kunnen zijn, maar ik vind het het helemaal waard", zegt hij vanonder een grote paraplu. "Er komt een Frans tankvliegtuig aan en dat zie je niet elke dag, bovendien gebeurt er op de Nederlandse vliegvelden niet meer zoveel tegenwoordig, dus dit is extra leuk." Speciaal voor het feestje van de spotters is een deel van de provinciale weg N282 tussen Hulten en de N260 dicht voor doorgaand verkeer. De afsluiting geldt deze woensdag van 08.00 tot 18.00 uur.