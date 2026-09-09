Veerle (15) kan haar prothese aanhouden in de Efteling door deze uitvinding

De Baron 1898 vol met mensen met beenprotheses. Het is woensdagochtend een uniek moment voor de Efteling en al helemaal voor de 15-jarige Veerle. Drie jaar geleden mocht ze met haar prothese de attractie niet in. Ze moest haar 'kunstbeen' afdoen. Een ongemakkelijk moment. Maar dat is dankzij een speciale uitvinding verleden tijd.

"Dit is een mijlpaal", zegt Veerle als ze met haar prothese Baron 1898 instapt. Even later bungelt haar been mét prothese boven de vrije val van de attractie. Ook voor Nicole Scheffers, directeur Park van de Efteling, is het een bijzondere dag: “Wij willen dat iedereen een onbezorgde dag kan hebben.” Knie halverwege bovenbeen

Veerle is geboren met een kort bovenbeen. “Daardoor zat mijn knie halverwege mijn bovenbeen”, legt ze uit. “Zeven jaar geleden is mijn knie ertussenuit gehaald en mijn voet hebben ze andersom gezet waardoor mijn hak mijn knie is geworden.” Dankzij een beenprothese kan ze normaal lopen. Maar in de Efteling werd ze drie jaar geleden geconfronteerd met haar beenprothese. “Ik was hier met school en toen ik in de Baron ging, moest ik mijn prothese afdoen omdat het gevaarlijk was.” Begrijpelijk, zegt Veerle, maar niet fijn. “Ik moet namelijk naar de attractie hinkelen en ik ben dan afhankelijk van anderen. En andere mensen kijken, da’s ook niet fijn.” De ontwikkeling van de SafeStrap

Thuis bespreekt Veerle het ongemak en ze nemen contact op met de Efteling. “Ik vond dat het anders moest. Het is gewoon heel irritant”, blikt de 15-jarige Veerle terug. En dan begint het balletje te rollen.

De SafeStrap in Baron 1898 (foto: Noël van Hooft).

“Bij de Baron hangen je benen los tijdens de rit en dan bestaat het risico dat de prothese los raakt", legt directeur Scheffers uit. "Het was dus echt een veiligheidskwestie.” Maar na een mailtje van Veerles revalidatiearts, bleek het park open te staan voor een oplossing. Uiteindelijk ontwikkelde India Hoekman van de TU Delft als afstudeertraject een veilige en innovatieve oplossing: de SafeStrap. Zonder Veerle en haar revalidatiearts was de oplossing er nooit gekomen. “Soms moet er een aanleiding zijn om zoiets moois met elkaar te creëren”, zegt Scheffers. “Dit is een heel bijzonder moment voor de Efteling. Wij willen dat iedere gast een onbezorgde dag kan hebben. Dus ook gasten met een beperking.” Hoe werkt de SafeStrap?

Gele riemen zitten om de beenprothese van Veerle. “Hij zit om mijn middel vast, dan zit hij om mijn prothese heen en een groen bandje moet om mijn normale been heen zodat mijn benen bij elkaar blijven.” Zo kan de prothese aanblijven en bestaat er geen gevaar dat de prothese op de baan of omstanders terecht komt.

Veerle (15), tweede van links, met haar beenprothese (foto: Efteling).