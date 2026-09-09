'Zoek maar verder', gouverneur Roemer verkiest Limburg boven Brabant

Voor de tweede keer in korte tijd loopt Brabant een blauwtje. Koos eerst zanger Rutger van Barneveld voor Gelderland in plaats van voor Brabant, nu blijkt Emile Roemer (63) uit Boxmeer de provincie niet zo trouw.

Roemer is commissaris van de Koning in Limburg en ziet een overstap naar Brabant niet zitten. In de podcast Onder 4 ogen van de Limburgse omroep L1 vraagt de presentator hem wat hij zou doen als hij wordt benaderd voor dezelfde functie, maar dan in Brabant. Zijn antwoord is duidelijk: "Ja, hartstikke lief dat je aan mij denkt, maar ik heb de mooiste baan van de wereld. Dus zoek maar verder." De oud-SP-leider is sinds eind 2021 commissaris van de Koning in Limburg, waar die functie gouverneur wordt genoemd. Zijn termijn loopt 1 december 2027 af en Roemer heeft laten weten graag nog zes jaar door te willen. Nu is het aan de Limburgse Provinciale Staten om te beslissen of ze hem voordragen voor een tweede termijn.

Niet de enige

Roemer is niet de enige die Brabant verloochent. Ook zanger Rutger van Barneveld zorgde voor reuring rond zijn Brabantse gevoelens. De zanger zei begin juli tegen Omroep Brabant dat hij zich "meer Brabander dan iets anders" voelt. "Ik houd van gezelligheid, ik ben bourgondisch. Dat past precies bij Brabant. Ik voel me hier helemaal thuis."

Maar toen Omroep Gelderland hem later vroeg naar zijn Gelderse roots, kwam daar toch wat nuance in. "Ik ben uiteraard Gelderlander en zo voel ik het ook", zei Van Barneveld. Hij legde aan de omroep uit dat hij iedereen een beetje tevreden moet houden en daarom die uitspraken bij Omroep Brabant deed. Roemer en Van Barneveld hebben dus allebei iets met Brabant, maar als puntje bij paaltje komt, kiezen ze toch voor de buren. Liefde kent dus wel grenzen.

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