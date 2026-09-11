Ooit was Jarno het dikste jochie van de klas, nu doet hij mee aan Ironman

Zijn lichtgewicht fiets staat klaar, de zwembroek is ingepakt en zijn kuitspieren staan strak gespannen. Komend weekend vertrekt de 19-jarige Jarno van de Heijden uit Luyksgestel naar Italië, waar hij meedoet aan een van de zwaarste sportevenementen die er zijn: een Ironman. En alsof dat nog niet genoeg is, stapt hij daarna het podium op voor een bodybuildingwedstrijd, waarvoor hij eerst in hoog tempo kilo's moet kwijtraken door caloriearm te eten.

Allereerst een kijkje in de wereld van Ironman. "Het is een loodzware triatlon, waarbij je eerst 3,8 kilometer moet zwemmen in zee, vervolgens 180 kilometer fietst en tot slot een marathon loopt", vertelt Jarno thuis aan de keukentafel. "En dat zonder rustmoment, het is non-stop het uiterste geven." Voor het zwemmen trekt hij een wetsuit aan. Daaronder draagt hij een dry-suit, waarin hij later ook op de fiets en tijdens het hardlopen verdergaat. Zodra hij uit het water komt, begint de race tegen de klok. "Dat natte pak moet zo snel mogelijk uit. Schoenen aan, helm op en hup, de fiets op." Alles draait om tempo, maar ondertussen moet het hoofd scherp blijven. Want waar het lichaam steeds vermoeider raakt, vraagt de wedstrijd mentaal minstens zoveel van hem. "Vooral het onderdeel hardlopen zal zwaar worden, want het is de laatste discipline en je begint met vermoeide benen aan de marathon", weet hij.

Jarno zat mentaal in de put en had psychische klachten (foto: Karin Kamp).

Dat Jarno zichzelf zo ver kan pushen, was een paar jaar geleden nauwelijks voor te stellen. Net 17 was hij toen hij worstelde met psychische problemen. Hij liep vast op zijn opleiding, voelde zich gestrest en somber en trok zich steeds verder terug. "Ik had geen zicht meer op mijn toekomst, had nergens zin in. Op een gegeven moment dacht ik: als ik mijn been maar brak bij een aanrijding of zo. Dan hoef ik de deur niet meer uit."

Het is een uitspraak die veel zegt over hoe diep hij destijds zat. Jarno was zwaarder dan de andere kinderen in zijn klas. Hij werd niet gepest, maar een terloopse opmerking over zijn lichaam kon hem diep raken. Sporten werd uiteindelijk zijn uitweg.

"Ik merkte dat mijn hoofd tot rust kwam door fysiek bezig te zijn."

"Ik merkte dat mijn hoofd tot rust kwam door fysiek bezig te zijn", vertelt hij. Langzaam groeide het vertrouwen, net als het aantal uren in de sportschool. "Op een gegeven moment veranderden de opmerkingen van 'dik' naar 'breed'. Dat was heel erg wennen. Als iemand zei: 'Daar komt die brede aan', wist ik niet wat ik ervan moest denken. Bedoelt-ie dat ik dik ben, of juist gespierd?" Een biertje op het terras zit er niet in voor de fitboy. "Als ik drink, voel ik dat de dag erna nog. Dan ben ik minder gemotiveerd en slaap ik slechter. Een avond op stap zonder alcohol is voor mij net zo gezellig." Lachend: "En mijn vrienden maken er ook geen probleem van: zij hebben nu tenminste iemand die kan rijden."

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Jarno wil laten zien dat je veel sterker wordt wanneer je jezelf doelgericht uitdaagt. Een Ironman en een bodybuildingwedstrijd vragen het uiterste van zijn lichaam, maar op totaal verschillende manieren. "Waar ik voor de triatlon vooral moet bouwen aan uithoudingsvermogen en langdurige kracht, draait het bij bodybuilding om spiermassa, kracht en een laag vetpercentage. Die combinatie is bijna onmogelijk, maar juist daarom wil ik bewijzen dat grenzen vaak mentaal zijn." De 19-jarige heeft hiermee een groter doel voor ogen: geld en aandacht ophalen voor de Sander Foundation, die jongeren ondersteunt die worstelen met depressie en andere mentale problemen. Voor jongeren die struggelen, heeft Jarno een duidelijke boodschap. "Als je niet lekker in je vel zit, zoek dan iets waar je naartoe kunt werken en ga daar vol voor. De energie en voldoening die je eruit haalt, kunnen je een enorme boost geven. Het is eigenlijk net als in het leven: als je ergens hard voor werkt en je doel uiteindelijk bereikt, geeft dat een goed gevoel. Stel jezelf een doel, houd je aan je plan en blijf consistent." Diezelfde instelling neemt Jarno ook mee in zijn toekomst. "Ik wil jongeren met mijn eigen bedrijf gaan coachen, zodat ik ze kan helpen", vertelt hij trots. "En dat gaat zeker lukken."