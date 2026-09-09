Na verbroken verloving is Rico Verhoeven gespot met voormalig Miss Universe

Twee maanden na de breuk met zijn voormalig verloofde Naomy van Beem is Rico Verhoeven weer samen met een vrouw gezien. De kickbokser heeft onlangs iets gedronken met voormalig Miss Universe Nederland: Faith Landman.

Dat bevestigt het management van Verhoeven aan RTL Boulevard . Aanleiding zijn foto's die zijn opgedoken van een ontmoeting tussen de twee. Volgens zijn management ging het om een informele kennismaking.

Wie denkt dat Verhoeven alweer een nieuwe vriendin heeft, loopt volgens zijn management iets te hard van stapel. Van een relatie is geen sprake. De sporter uit Halsteren zou momenteel vooral openstaan voor nieuwe contacten en niet actief op zoek zijn naar een nieuwe liefde.

Moeilijke periode

De 37-jarige Verhoeven maakte begin juli samen met Naomy van Beem bekend dat hun relatie ten einde was gekomen. Het stel was sinds 2021 samen en verloofde zich in 2024. Een geplande bruiloft werd eerder dit jaar al uitgesteld.

Volgens het voormalige stel zorgde een moeilijke periode, waarin onder meer het overlijden van Verhoevens moeder en verschillende sportieve en persoonlijke uitdagingen een rol speelden, voor afstand binnen de relatie. Uiteindelijk besloten de twee uit elkaar te gaan.

Bij de bekendmaking van de breuk vroegen Verhoeven en Van Beem om rust en respect voor henzelf, hun kinderen en hun naasten. Inmiddels lijkt Verhoeven het leven als vrijgezel voorzichtig weer op te pakken.