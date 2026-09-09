Den Bosch kijkt of Huis van de Toekomst gered kan worden van de sloop

De gemeente Den Bosch kijkt of het Huis van Toekomst in Rosmalen een gemeentelijk monument kan worden. De gemeente heeft 26 weken de tijd om dat te onderzoeken. Het huis dat in 1989 werd geopend, is gebouwd door de bekende architect Cees Dam en ingericht met de nieuwste snufjes door de futuroloog en televisiebekendheid Chriet Titulaer. De huidige eigenaar Libéma wil het pand slopen.

Het Huis van de Toekomst was in de vorige eeuw een populaire attractie, waarbij ruim 3,5 miljoen bezoekers zich konden vergapen aan allerlei technologische nieuwigheden. Een centraal beveiligingssysteem of een centraal stofzuigersysteem was in die tijd iets heel bijzonders. Ook was er een beeldtelefoon die zelfs op tv door Chriet Titualer werd gedemonstreerd. Een wonder was het. Dak open

Ook het ontwerp van het huis was vernieuwend. Er zat een glazen dak in, dat als je zei 'dak open' ook daadwerkelijk open ging. De zonnecellen die in het dak verwerkt waren zorgde voor de noodstroomvoorziening van het pand. Allemaal heel bijzonder in 1989.

Het was de erfgoedvereniging Heemschut die in augustus van dit jaar aan de bel trok bij de gemeente Den Bosch toen ze erachter kwam dat de huidige eigenaar van het Huis van de Toekomst het pand wil slopen. Zij dienden met spoed een monumentenaanvraag in bij de gemeente Den Bosch om het huis te beschermen. "Het gebouw markeert een belangrijke periode in ons denken over de toekomst van wonen, techniek en automatisering", zo schrijft Heemschut op haar website. "Een parel die bescherming verdient."

Chriet Titulaer bij het Huis van de Toekomst in Rosmalen. (archieffoto: ANP)

De gemeente Den Bosch laat onderzoeken of de verschillende, toen als futuristisch ervaren elementen nog aanwezig zijn. Een woordvoerder van eigenaar Libéma zegt daaraan mee te werken. Het Huis van de Toekomst is volgens de woordvoerder zo vervallen omdat het al jaren leeg staat. Ook aan de binnenkant is niets meer wat het was, omdat het door eerdere eigenaren al volledig is gestript. Libéma wil op het terrein van het huis Wildlife park Brabant vestigen. Maar de plannen voor deze dierentuin zijn nog in een erg vroeg stadium.