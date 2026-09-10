Veel studentenkamers in Brabant te duur: soms bijna 200 euro boven maximum

Een studentenkamer vinden is al lastig genoeg, en betaalbaar blijkt die ook lang niet altijd te zijn. In Tilburg en Breda wordt voor ongeveer twee op de drie kamers meer huur gevraagd dan volgens de wet mag. Ook in Eindhoven zijn veel kamers te duur.

Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Tussen eind juni en eind augustus nam het programma 2637 advertenties op Kamernet, een platform waar verhuurders kamers aanbieden aan woningzoekenden, onder de loep. Daarbij werd gekeken of de gevraagde huurprijzen binnen de wettelijke grenzen vielen. Om te voorkomen dat huurders te veel betalen, geldt sinds 1 juli 2024 de Wet betaalbare huur. Die wet koppelt de maximale huurprijs van een woning of kamer aan een puntensysteem. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de grootte van de ruimte, aanwezige voorzieningen en de kwaliteit van de woning. Hoe meer punten een kamer krijgt, hoe hoger de huur mag zijn. Verhuurders die meer vragen dan het maximale bedrag, rekenen officieel een te hoge huur.

Tilburg spant de kroon

Van de Brabantse studentensteden komt Tilburg het slechtst uit het onderzoek. Van de 72 bekeken kamers was 68 procent te duur. Gemiddeld betaalden huurders daar 189 euro per maand meer dan toegestaan. Ook in Breda gaat het vaak mis. Daar bleek 66 procent van de onderzochte kamers boven de toegestane huurprijs te zitten. Het verschil bedroeg gemiddeld 136 euro per maand. In Eindhoven was bijna de helft van de aangeboden kamers te duur. Verhuurders vroegen gemiddeld 185 euro meer dan volgens de regels mag. De stad kampt al jaren met een tekort aan studentenkamers en kondigde eerder dit jaar aan dat er in de komende acht jaar 5400 extra studentenwoningen moeten worden gebouwd. Kamertekort speelt verhuurders in de kaart

Landelijk was bijna zes op de tien kamers te duur. De grootste uitschieters zijn te vinden in de Randstad. In Amsterdam bleek zelfs 97 procent van de onderzochte kamers te duur, met een gemiddelde overschrijding van 421 euro per maand. Ook in Utrecht ging het vaak mis: daar was bijna driekwart van de kamers te duur. Volgens Argos profiteren verhuurders van de grote vraag naar studentenkamers. Vooral in populaire studentensteden blijken woningzoekenden vaak bereid om meer te betalen, simpelweg omdat het aanbod beperkt is.

Kamers te duur (foto: Argos).

Gemeente kan ingrijpen

Sinds 1 januari 2025 kunnen gemeenten optreden tegen verhuurders die meer huur vragen dan volgens dat systeem is toegestaan. Huurders kunnen daarnaast hun huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Volgens het ministerie moet de wet ervoor zorgen dat huurprijzen beter aansluiten bij de kwaliteit van een woning en dat huurders meer bescherming krijgen.

